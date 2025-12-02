Ідеальні деруни мають бути хрумкими зовні та соковитими всередині, з виразним картопляним смаком. Хоча колись їх готували лише з картоплі та цибулі, сьогодні існує безліч варіацій, проте класичний перевірений рецепт залишається найнадійнішим. Він потребує мінімум інгредієнтів, лише одне яйце, трохи борошна та правильно підготовлене тісто. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Картопля 500 г Яйця 1 шт. Борошно пшеничне 1 ст. л. Сіль за смаком Чорний мелений перець за смаком Цибуля ріпчаста 1 шт. Спосіб приготування: Крок 1 Картоплю та цибулю почистьте, натріть дрібно. Крок 2 Додайте яйце та сіль, перемішайте. Потім додайте борошно й перемішайте до однорідності. Крок 3 Смажте по декілька хвилин на добре розігрітій олії, деруни викладайте столовою ложкою. Після смаження викладіть їх на паперовий рушник.