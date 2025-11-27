Панський дерун з фаршем та грибами. Рецепт дня0
Панський дерун – це ті ж звичайні деруни, але більших розмірів і з соковитою начинкою. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|для дерунів:
|Картопля
|1 кг
|Яйця курячі
|2 шт.
|Цибуля жовта ріпчаста
|1 шт.
|Зубки часнику
|2 шт.
|Борошно пшеничне
|2 ст. л.
|Сіль
|1 ч. л.
|Приправа до картоплі
|0.5 ч. л
|для начинки:
|Курячий фарш
|300 г
|Цибуля жовта ріпчаста
|1 шт.
|Олія
|2 ст. л.
|Сметана 15%
|2 ст. л.
|Сир твердий
|50 г
|Печериці
|200 г
|Сіль
|0.5 ч. л.
|Чорний перець
|0.25 ч. л.
|Кріп, гілочка
|10 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Почистьте картоплю, цибулю, гриби та часник. Картоплю натріть на малій тертці, цибулю й часник – також на малій, щоб маса була однорідною. Гриби поріжте кубиком.
Крок 2
У мисці з’єднайте картоплю, яйця, борошно, цибулю, часник, сіль і спеції до картоплі. Перемішайте до однорідності. Якщо картопля дала багато рідини, злийте її частково.
Крок 3
Поставте сковороду на середній вогонь, додайте олії й дочекайтеся, поки вона нагріється.
Крок 4
Вилийте частину картопляної маси на сковороду, розрівняйте шпателем у тонкий млинець. Смажте 4-5 хвилин, доки низ стане золотистим.
Крок 5
Обережно переверніть дерун і смажте ще 3-4 хвилини. Зніміть на тарілку. Повторіть з усіма порціями.
Крок 6
Дрібно наріжте цибулю. На чистій сковороді розігрійте 1 ст. л. олії й обсмажте цибулю 2-3 хвилини до м’якості, додайте гриби та смажте ще 5-7 хвилин.
Крок 7
Додайте фарш, посоліть, поперчіть. Обсмажуйте 5-7 хвилин до повністю зміненого кольору, періодично розбивайте грудки.
Крок 8
Додайте сметану й тушкуйте ще 4-5 хвилин, доки соус стане густішим. Наприкінці додайте натертий сир і подрібнену зелень, перемішайте.
Крок 8
Покладіть начинку на одну половину деруна, накрийте другою половиною, ніби складаєте омлет. Зверху додайте ще ложку-дві соусу.
Крок 8
Підігрійте страву в сковороді 1-2 хвилини або в духовці, щоб верхній шар сиру злегка розтанув.