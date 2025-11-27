Панський дерун – це ті ж звичайні деруни, але більших розмірів і з соковитою начинкою. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

для дерунів: Картопля 1 кг Яйця курячі 2 шт. Цибуля жовта ріпчаста 1 шт. Зубки часнику 2 шт. Борошно пшеничне 2 ст. л. Сіль 1 ч. л. Приправа до картоплі 0.5 ч. л для начинки: Курячий фарш 300 г Цибуля жовта ріпчаста 1 шт. Олія 2 ст. л. Сметана 15% 2 ст. л. Сир твердий 50 г Печериці 200 г Сіль 0.5 ч. л. Чорний перець 0.25 ч. л. Кріп, гілочка 10 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Почистьте картоплю, цибулю, гриби та часник. Картоплю натріть на малій тертці, цибулю й часник – також на малій, щоб маса була однорідною. Гриби поріжте кубиком.

Крок 2 У мисці з’єднайте картоплю, яйця, борошно, цибулю, часник, сіль і спеції до картоплі. Перемішайте до однорідності. Якщо картопля дала багато рідини, злийте її частково.

Крок 3 Поставте сковороду на середній вогонь, додайте олії й дочекайтеся, поки вона нагріється.

Крок 4 Вилийте частину картопляної маси на сковороду, розрівняйте шпателем у тонкий млинець. Смажте 4-5 хвилин, доки низ стане золотистим.

Крок 5 Обережно переверніть дерун і смажте ще 3-4 хвилини. Зніміть на тарілку. Повторіть з усіма порціями.

Крок 6 Дрібно наріжте цибулю. На чистій сковороді розігрійте 1 ст. л. олії й обсмажте цибулю 2-3 хвилини до м’якості, додайте гриби та смажте ще 5-7 хвилин.

Крок 7 Додайте фарш, посоліть, поперчіть. Обсмажуйте 5-7 хвилин до повністю зміненого кольору, періодично розбивайте грудки.