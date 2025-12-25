Лінивий рулет або порційні рулетики з курячою печінкою – проста й смачна страва з хрумким тістом і ніжною начинкою. Листково-дріжджове тісто добре тримає форму, а сметана робить печінку м’якою та соковитою. Рецепт від Shuba. Інгредієнти Листково-дріжджове тісто 400 г Печінка куряча 350 г Цибуля ріпчаста 1 шт. Морква 1 шт. Сметана 15% 1 ст. л. Сіль за смаком Перець чорний мелений за смаком Сушений кріп за смаком Яйце куряче 1 шт. Олія соняшникова 30 мл Спосіб приготування: Крок 1 Промийте курячу печінку, зріжте плівки, жир і видаліть жовч, наріжте середніми шматочками та обсушіть на паперовому рушнику. Крок 2 Очистіть цибулю й моркву, цибулю наріжте кубиком, моркву натріть на тертці. Крок 3 Розігрійте олію на сковороді, обсмажте цибулю з морквою 4–5 хвилин, додайте печінку, посоліть, поперчіть, всипте сушений кріп і готуйте на слабкому вогні близько 7 хвилин, помішуючи.

Додайте сметану та готуйте ще 3–4 хвилини, зніміть з вогню. Крок 4 Розігрійте духовку до 180 °C, застеліть деко пергаментом. Крок 5 Розкачайте тісто завтовшки приблизно 0,5 см, рівномірно викладіть начинку, відступаючи від країв, та обережно скрутіть рулет. Крок 6 Защипніть краї, викладіть рулет на деко швом донизу та змастіть збитим яйцем. Крок 7 Випікайте близько 25 хвилин до золотистого кольору тіста.

