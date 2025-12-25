Лінивий рулет з курячою печінкою0
Лінивий рулет або порційні рулетики з курячою печінкою – проста й смачна страва з хрумким тістом і ніжною начинкою. Листково-дріжджове тісто добре тримає форму, а сметана робить печінку м’якою та соковитою. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Листково-дріжджове тісто
|400 г
|Печінка куряча
|350 г
|Цибуля ріпчаста
|1 шт.
|Морква
|1 шт.
|Сметана 15%
|1 ст. л.
|Сіль
|за смаком
|Перець чорний мелений
|за смаком
|Сушений кріп
|за смаком
|Яйце куряче
|1 шт.
|Олія соняшникова
|30 мл
Спосіб приготування:
Крок 1
Промийте курячу печінку, зріжте плівки, жир і видаліть жовч, наріжте середніми шматочками та обсушіть на паперовому рушнику.
Крок 2
Очистіть цибулю й моркву, цибулю наріжте кубиком, моркву натріть на тертці.
Крок 3
Розігрійте олію на сковороді, обсмажте цибулю з морквою 4–5 хвилин, додайте печінку, посоліть, поперчіть, всипте сушений кріп і готуйте на слабкому вогні близько 7 хвилин, помішуючи.
Додайте сметану та готуйте ще 3–4 хвилини, зніміть з вогню.
Крок 4
Розігрійте духовку до 180 °C, застеліть деко пергаментом.
Крок 5
Розкачайте тісто завтовшки приблизно 0,5 см, рівномірно викладіть начинку, відступаючи від країв, та обережно скрутіть рулет.
Крок 6
Защипніть краї, викладіть рулет на деко швом донизу та змастіть збитим яйцем.
Крок 7
Випікайте близько 25 хвилин до золотистого кольору тіста.