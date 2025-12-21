Салат з курячих сердечок і солоних огірків – проста й смачна страва з доступних інгредієнтів, яка підходить і для щоденного меню, і для святкового столу. Ніжні відварені сердечка, обсмажені овочі та квашені огірки створюють збалансований, насичений смак. Салат можна подавати теплим або охолодженим – у будь-якому вигляді він виходить вдалим. Рецепт від Ptashka.oly.

Інгредієнти

курячі сердечка 1 кг квашені огірки 6 шт. морква 2 шт. цибуля ріпчаста жовта 2 шт. майонез 3 ст. л. зелена цибуля 1 пучок

Спосіб приготування:

Крок 1 Курячі сердечка ретельно промити, залити холодною водою, довести до кипіння й варити 20–30 хвилин до м’якості. Остудити, очистити від трубочок і нарізати четвертинками.

Крок 2 Цибулю нарізати півкільцями, моркву натерти на грубій тертці, квашені огірки нарізати тонкою соломкою.

Крок 3 На сковороді обсмажити цибулю та моркву до м’якості й легкого золотистого кольору.

Крок 4 У великій мисці з’єднати курячі сердечка, огірки та обсмажені овочі. Додати майонез і добре перемішати.