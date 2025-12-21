Салат з курячих сердечок і солоних огірків. Рецепт дня0
Салат з курячих сердечок і солоних огірків – проста й смачна страва з доступних інгредієнтів, яка підходить і для щоденного меню, і для святкового столу. Ніжні відварені сердечка, обсмажені овочі та квашені огірки створюють збалансований, насичений смак. Салат можна подавати теплим або охолодженим – у будь-якому вигляді він виходить вдалим. Рецепт від Ptashka.oly.
Інгредієнти
|курячі сердечка
|1 кг
|квашені огірки
|6 шт.
|морква
|2 шт.
|цибуля ріпчаста жовта
|2 шт.
|майонез
|3 ст. л.
|зелена цибуля
|1 пучок
Спосіб приготування:
Крок 1
Курячі сердечка ретельно промити, залити холодною водою, довести до кипіння й варити 20–30 хвилин до м’якості. Остудити, очистити від трубочок і нарізати четвертинками.
Крок 2
Цибулю нарізати півкільцями, моркву натерти на грубій тертці, квашені огірки нарізати тонкою соломкою.
Крок 3
На сковороді обсмажити цибулю та моркву до м’якості й легкого золотистого кольору.
Крок 4
У великій мисці з’єднати курячі сердечка, огірки та обсмажені овочі. Додати майонез і добре перемішати.
Крок 5
Викласти салат у миску та посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею.