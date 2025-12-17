Салат із буряка та оселедця – проста повсякденна страва, яка добре підходить для вечері або як доповнення до відвареної картоплі. Поєднання солоного оселедця, солодкого буряка та зеленого горошку робить салат збалансованим за смаком і поживним. Якщо маєте готовий відварений буряк, то приготування займає мінімум часу. Рецепт від Cookpad.

Інгредієнти Буряк 3 шт. Оселедець 250 г Оселедець 250 г Цибуля червона 1 шт. Зелений горошок 1 банка Соняшникова олія за смаком Сіль за смаком Мелений чорний перець за смаком Петрушка або кінза за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Буряк ретельно вимити та відварити до готовності, після чого охолодити й очистити від шкірки. Зелений горошок відкинути на сито та промити. Цибулю очистити. Крок 2 Буряк нарізати брусочками або кубиками. Цибулю нарізати півкільцями. Оселедець очистити від кісток і нарізати шматочками. Зелень промити, обсушити та дрібно нарізати. Крок 3 Усі інгредієнти викласти в миску, додати соняшникову олію, сіль і перець. Акуратно перемішати та перекласти салат у салатник.