Швидкий салат з буряка та оселедця. Рецепт дня
Салат із буряка та оселедця – проста повсякденна страва, яка добре підходить для вечері або як доповнення до відвареної картоплі. Поєднання солоного оселедця, солодкого буряка та зеленого горошку робить салат збалансованим за смаком і поживним. Якщо маєте готовий відварений буряк, то приготування займає мінімум часу. Рецепт від Cookpad.
Інгредієнти
|Буряк
|3 шт.
|Оселедець
|250 г
|Цибуля червона
|1 шт.
|Зелений горошок
|1 банка
|Соняшникова олія
|за смаком
|Сіль
|за смаком
|Мелений чорний перець
|за смаком
|Петрушка або кінза
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Буряк ретельно вимити та відварити до готовності, після чого охолодити й очистити від шкірки. Зелений горошок відкинути на сито та промити. Цибулю очистити.
Крок 2
Буряк нарізати брусочками або кубиками. Цибулю нарізати півкільцями. Оселедець очистити від кісток і нарізати шматочками. Зелень промити, обсушити та дрібно нарізати.
Крок 3
Усі інгредієнти викласти в миску, додати соняшникову олію, сіль і перець. Акуратно перемішати та перекласти салат у салатник.