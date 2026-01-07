Відраховуємо точний час: скільки хвилин і як саме варити заморожені хінкалі
Важливо не лише знати скільки часу їх варити, а й дотримуватися послідовності кроків
Щоб приготувати хінкалі із морозильної камери правильно, важливо не лише знати скільки часу їх варити, а й дотримуватися послідовності кроків. «Главред» розповідає, як зварити хінкалі так, щоб вони повністю проварилися.
Як варити хінкалі в каструлі: покрокові дії
- Візьміть велику каструлю та налийте у неї не менше 3 літрів води. На дно каструлі покладіть тарілку – ця проста дія дозволить захисти хінкалі від прилипання до дна каструлі.
- Солі воду лише після того, як вона закипить. На три літри води достатньо буде додати столову ложку солі без гірки.
- Хінкалі слід опускати шумівкою у киплячу воду по черзі. Робити це руками не варто, адже під час опускання в кип’яток він може відірватися. Після опускання у воду шумівку не варто прибирати одразу – потримайте її у воді кілька секунд, після чого приберіть. Ці кілька секунд потрібні для того, щоб поверхня тіста встигла «схопитися» і продукт не розлізся у воді.
- Не варто закладати усі хінкалі одразу. Якщо на дно ліг перший шар, не варто зверху класти ще й другий. Краще варити другу частину окремо після першої.
- Коли наверх спливуть перші хінкалі, потрібно зменшити вогонь так, щоб вода у каструлі лише трішки кипіла. Далі хінкалі варто варити 10-15 хвилин.
- Коли вони будуть повністю готові, виймати їх потрібно також шумівкою.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter