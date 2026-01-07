фото Sandra C

Важливо не лише знати скільки часу їх варити, а й дотримуватися послідовності кроків

Щоб приготувати хінкалі із морозильної камери правильно, важливо не лише знати скільки часу їх варити, а й дотримуватися послідовності кроків. «Главред» розповідає, як зварити хінкалі так, щоб вони повністю проварилися. Як варити хінкалі в каструлі: покрокові дії Візьміть велику каструлю та налийте у неї не менше 3 літрів води. На дно каструлі покладіть тарілку – ця проста дія дозволить захисти хінкалі від прилипання до дна каструлі. Солі воду лише після того, як вона закипить. На три літри води достатньо буде додати столову ложку солі без гірки. Хінкалі слід опускати шумівкою у киплячу воду по черзі. Робити це руками не варто, адже під час опускання в кип’яток він може відірватися. Після опускання у воду шумівку не варто прибирати одразу – потримайте її у воді кілька секунд, після чого приберіть. Ці кілька секунд потрібні для того, щоб поверхня тіста встигла «схопитися» і продукт не розлізся у воді. Не варто закладати усі хінкалі одразу. Якщо на дно ліг перший шар, не варто зверху класти ще й другий. Краще варити другу частину окремо після першої. Коли наверх спливуть перші хінкалі, потрібно зменшити вогонь так, щоб вода у каструлі лише трішки кипіла. Далі хінкалі варто варити 10-15 хвилин. Коли вони будуть повністю готові, виймати їх потрібно також шумівкою.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter