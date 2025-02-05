Готовність хінкалі можна визначити за кількома ознаками

Хінкалі – це популярна грузинська страва, яку полюбили в усьому світі, зокрема й в Україні. «Факти» розповідають, яких правил потрібно дотримуватися, щоб хінкалі після варіння зберегли форму та лишилися соковитими.

Як правильно варити хінкалі: покрокова інструкція

Налийте у велику каструлю воду і доведіть її до кипіння на сильному вогні. Додайте сіль у киплячу воду, щоб підкреслити смак страви. Опускайте хінкалі по одній штуці в киплячу воду. Важливо робити це обережно, щоб вони не злиплися. Коли хінкалі спливуть, варіть їх ще 10 хвилин. Якщо ви робили їх не з фаршем, а з дрібно нарізаним м’ясом – варіть на 5 хвилин довше. Під час варіння час від часу обережно помішуйте хінкалі, щоб вони не прилипли до дна каструлі.

Як варити заморожені хінкалі

Приготування заморожених хінкалі дещо відрізняється від щойно зліплених:

Закип’ятіть воду, посоліть її. Опустіть заморожені хінкалі в киплячу воду. Готуйте приблизно 10-18 хвилин після того, як вони спливуть. Час варіння залежить від їх розміру та начинки. Після обережно вийміть хінкалі, щоб не пошкодити тісто.

Хінкалі можна також варити на пару в пароварці або над каструлею на марлі протягом 30 хвилин.

Як визначити готовність хінкалі

Готовність хінкалі можна визначити за кількома ознаками. Наприклад, коли хінкалі спливли на поверхню, це вже знак, що вони майже готові. Також, щоб переконатися, що вони готову, спробуйте розрізати одну хінкалі. Якщо тісто і начинка приготувались правильно, то бульйон всередині має бути гарячим і смачним.