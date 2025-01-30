Для котлет зазвичай беруть жирну свинину, щоб котлети вийшли соковитими

При виборі свинини важливо знати, яка частина туші найкраще підходить для конкретної страви. Адже структура м’яса, його жирність і текстура впливають на кінцевий результат. УНІАН розповів, які частини свинини варто обирати для смаження, запікання, тушкування та інших способів приготування.

Яка частина свинини краща для котлет

Для котлет зазвичай беруть жирну свинину, щоб котлети вийшли соковитими. Підійдуть ошийок (шия), передній і задній окіст, грудинка.

Яку частину свинини обрати для смаження на сковороді

Для смаження підходить корейка – м'ясо на спині вздовж хребта. Також можна взяти вирізку. Вона нежирна і ніжна, тому з неї виходять чудові стейки та шашлики.

Іноді під вирізкою розуміють будь-який шматок м'яса без кістки, але це не так. М'якоть свинини – це м'ясо без кісточок і сала, воно може бути вирізане з будь-якої частини туші.

Також смачними виходять смажені вуха і п'ятачок, зазвичай із них готують закуски у східному стилі.

Підчеревину також можна обрати для смаження, а також копчення, але слід враховувати, що в ній багато сала.

Яка частина свинини краща для відбивних

Смачні відбивні виходять із корейки, ошийка та окосту (стегна та лопатки). Також беруть кострець – з нього роблять чудові стейки та шніцелі.

Яка частина свинини краща для запікання

Щоб запекти свинину, обирають найбільш м'ясисті та м'які частини, які містять небагато жиру. Тоді м'ясо виходить ніжним і соковитим. Для цього беруть ошийок, корейку та окіст (передній і задній).

Яка частина свинини краща для тушкування

Загалом можна брати практично будь-яку частину тушки. Але чим ніжніше м’ясо і більш пісне, тим менше часу його потрібно готувати. Наприклад, вирізка вийде м’якою та соковитою, але не менш смачними будуть також тушковані щічки.

Яка частина свинини краща для плову

Для плову не радять брати пісне філе. У страві обов'язково мають бути жирні шматки свинячого окосту, лопатки, ошийка та грудинки. Також готують плов і з ребрами.

Яка частина свинини для шашлику підходить найкраще

Найсмачніший і найсоковитіший шашлик виходить з ошийка, вирізки та корейки. Також на шашлик беруть кострець та задній окіст.

Також, якщо ви вирішите варити холодець, тоді варто брати свинячу рульку. А якщо говорити про копченості, то дуже смачною виходить свиняча грудинка.