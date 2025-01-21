Якщо ви впевнені в якості м'яса, то мити його не слід, стверджують шеф-кухарі

Багато господинь звикли мити м'ясо перед приготуванням, вважаючи, що таким чином можна змити бактерії. УНІАН повідомляє, що на думку професійних кухарів робити цього не потрібно або, у всякому разі, не завжди.

Чи потрібно мити свіже або розморожене м'ясо?

Якщо ви впевнені в якості м'яса, то мити його не слід, стверджують шеф-кухарі. Та наводять низку аргументів:

Під час теплової обробки в м'ясі (коли температура всередині продукту досягає 55-60°C) гинуть патогени, тому перед смаженням, варінням, запіканням і тушкуванням мити його не потрібно. Маринад для гриля або мангала дезінфікує м'ясо, точно так само працює розсіл (наприклад, якщо м'ясо в'ялять або коптять). У м'ясі, яке буде заморожуватися, за низьких температур бактерії гинуть, тому після розморожування мити його не потрібно.

Що буде, якщо помити м'ясо? Після контакту продукту з водою порушується перебіг так званої реакції Майяра між цукрами та кислотами. Завдяки цій реакції на м'ясі за температури 110°C утворюється рум'яна скоринка зверху, а соки й аромати запечатуються всередині. Але з помитого шматка м'яса при температурі 100°C починає випаровуватися вода, яка не дає утворитися скоринці.

Однак є випадок, коли м'ясо все ж потрібно помити. Наприклад, якщо ви купили його на ринку і на продукті є уламки кісток або дерев'яні тріски. Тоді їх потрібно або струсити, або помити м’ясо. Також потрібно обов’язково мити м’ясо від крові, а після насухо промокнути паперовим рушником.