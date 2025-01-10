Рибу можна легко очистити, якщо замочити її в каструлі з холодною водою на 15 хвилин

Чистка риби часто здається складним і брудним завданням: луска відділяється з труднощами і розлітається по всій кухні. УНІАН розповідає про те, що існує кілька перевірених способів, які допоможуть зробити цей процес значно простішим і охайнішим.

Як почистити рибу окропом

Цим простим способом очищення риби користуються навіть кухарі в рибних ресторанах. Вам потрібно помістити рибу у каструлю, і вилити на неї окрім, щоб вода повністю покрила рибу. Потім рибу занурюють в холодну воду.

Після цього досить провести ножем проти росту лусочок і вони легко знімуться, при цьому не забруднюючи поверхню. Метод особливо ефективний для молодої та дрібної риби.

Як почистити рибу в холодній воді

Рибу можна легко очистити, якщо замочити її в каструлі з холодною водою на 15 хвилин. Цей спосіб трохи розм'якшить луску і дозволить зняти її акуратно. Таку рибу чистять ножем прямо в каструлі, починаючи з хвоста і просуваючись до голови. Луска залишається у воді і не засмічує кухню.

Як почистити рибу на газеті

Якщо рибу не зручно чистити у каструлі, покладіть її на газету. Так риба не буде ковзати по столу, а весь бруд залишиться на папері. Очищайте тіло риби за допомогою залізного кухонного скребка, роблячи рухи від хвоста до голови. Намочіть пальці та посипте їх сіллю, якщо ви хочете, щоб риба не ковзала в руці, поки ви її тримаєте.