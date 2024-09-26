Рулети зі скумбрії у часниковому соусі. Рецепт дня0
До теми
- Суп із червоної риби з вершками. Рецепт дня ZAXID.NET
- Шпинатні млинці з червоною рибою. Рецепт дня ZAXID.NET
- Смажений рис з овочами і тофу. Рецепт дня ZAXID.NET
Рулет з риби – це всесезонна страва, яку сміливо можна готувати як до святкового столу, так і на повсякденний обід. У цьому рецепті ми обрали скумбрію, але рибу ви можете замінити на будь-яку улюблену.
Інгредієнти:
- скумбрія – 2 шт.;
- яблуко зелене – 2 шт.;
- лимон – 1/2 шт.;
- цукор – 1 ч. л.;
- олія – 3 ст. л.;
- соєвий соус – 5 ст. л.;
- копчена сіль, лимонний перець, карибські трави – за смаком;
- вода – 120 мл;
- часник – 2 зуб.;
- вершки – 250 мл;
- кукурудзяний крохмаль – 15 г.
Спосіб приготування:
Підморожену рибу розрізати на рівні шматочки по 1 см. В кожному шматочку зрізати хребтову кістку, скрутити рулетик і нанизати на заздалегідь вимочені у воді деревʼяні шпажки, розповідає Сookwithmeathome.
Для маринаду в подрібнювач викласти порізані яблука, лимон (без шкірки і кісточок), цукор, олію, соєвий соус, спеції та збивати кілька секунд до однорідної маси.
Ароматною заправкою обмастити рулетики з риби і промаринувати 30 хв. Далі запекти в попередньо розігрітій до 180 градусів у духовці до готовності, орієнтовно 20-25 хв. Під час приготування 1 раз перевернути.
Для соусу налити половину води в каструлю та довести на середньому вогні до кипіння. Додати часник і варити на маленькому вогні, поки вода майже не випарується, близько 5 хв. Потім витягнути часник, додати вершки, копчену сіль та часниковий перець. Змішати кукурудзяний крохмаль з рештою води і вмішати у соус. Готувати, постійно помішуючи, поки маса не загусне. Полийте готові рулети соусом.
Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»