Рулет з риби – це всесезонна страва, яку сміливо можна готувати як до святкового столу, так і на повсякденний обід. У цьому рецепті ми обрали скумбрію, але рибу ви можете замінити на будь-яку улюблену.

Інгредієнти:

скумбрія – 2 шт.;

яблуко зелене – 2 шт.;

лимон – 1/2 шт.;

цукор – 1 ч. л.;

олія – 3 ст. л.;

соєвий соус – 5 ст. л.;

копчена сіль, лимонний перець, карибські трави – за смаком;

вода – 120 мл;

часник – 2 зуб.;

вершки – 250 мл;

кукурудзяний крохмаль – 15 г.

Спосіб приготування:

Підморожену рибу розрізати на рівні шматочки по 1 см. В кожному шматочку зрізати хребтову кістку, скрутити рулетик і нанизати на заздалегідь вимочені у воді деревʼяні шпажки, розповідає Сookwithmeathome.

Для маринаду в подрібнювач викласти порізані яблука, лимон (без шкірки і кісточок), цукор, олію, соєвий соус, спеції та збивати кілька секунд до однорідної маси.

Ароматною заправкою обмастити рулетики з риби і промаринувати 30 хв. Далі запекти в попередньо розігрітій до 180 градусів у духовці до готовності, орієнтовно 20-25 хв. Під час приготування 1 раз перевернути.

Для соусу налити половину води в каструлю та довести на середньому вогні до кипіння. Додати часник і варити на маленькому вогні, поки вода майже не випарується, близько 5 хв. Потім витягнути часник, додати вершки, копчену сіль та часниковий перець. Змішати кукурудзяний крохмаль з рештою води і вмішати у соус. Готувати, постійно помішуючи, поки маса не загусне. Полийте готові рулети соусом.

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