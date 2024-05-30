Якщо ви любите шпинат, але не знаєте, як ним урізноманітнити свій раціон, тоді приготуйте легкі шпинатні млинці з червоною рибою.

Інгредієнти:

Млинці

шпинат – 150 гр.;

вода – 250 мл.;

яйце куряче, велике – 3 шт.;

цукор – 1 ст. л.;

сіль за смаком;

борошно пшеничне – 250 гр.;

олія соняшникова – 6 ст. л.;

молоко 2,5% – 250 мл.

Начинка

лосось слабосолений – 200 гр.;

вершковий сир – 200 гр.;

авокадо – 1 шт.;

огірок – 2 шт.

Спосіб приготування:

Залийте листя шпинату окропом, накрийте та запарюйте 5 хвилин. Викладіть у блендер і збийте. Додайте яйця, цукор, сіль та борошно, після кожного інгредієнта збивайте суміш.

Додайте олію та молоко і збивайте до однорідної маси.

Посмажте млинці по декілька хвилин з обох боків.

Для начинки викладіть на млинець крем-сир, нарізані смужками огірки, авокадо та червону рибу. Скрутіть у рулет та подавайте.

Рецепт від Shuba.