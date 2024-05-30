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Шпинатні млинці з червоною рибою. Рецепт дня0
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Якщо ви любите шпинат, але не знаєте, як ним урізноманітнити свій раціон, тоді приготуйте легкі шпинатні млинці з червоною рибою.
Інгредієнти:
Млинці
- шпинат – 150 гр.;
- вода – 250 мл.;
- яйце куряче, велике – 3 шт.;
- цукор – 1 ст. л.;
- сіль за смаком;
- борошно пшеничне – 250 гр.;
- олія соняшникова – 6 ст. л.;
- молоко 2,5% – 250 мл.
Начинка
- лосось слабосолений – 200 гр.;
- вершковий сир – 200 гр.;
- авокадо – 1 шт.;
- огірок – 2 шт.
Спосіб приготування:
Залийте листя шпинату окропом, накрийте та запарюйте 5 хвилин. Викладіть у блендер і збийте. Додайте яйця, цукор, сіль та борошно, після кожного інгредієнта збивайте суміш.
Додайте олію та молоко і збивайте до однорідної маси.
Посмажте млинці по декілька хвилин з обох боків.
Для начинки викладіть на млинець крем-сир, нарізані смужками огірки, авокадо та червону рибу. Скрутіть у рулет та подавайте.
Рецепт від Shuba.
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