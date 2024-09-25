Смажений рис з овочами і тофу. Рецепт дня0
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Якщо ви в пошуку простого та смачного гарніру, тоді готуйте цей рис з овочами. Ви можете самі обирати, які овочі додати у страву. А для більш ситного та повноцінного обіду до рису можна обсмажити улюблене м’ясо.
Інгредієнти:
- невеликий цукіні – 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- ріпа – ½;
- цибуля – 1 шт.;
- рис – 100 г;
- тофу копчений – 100 г;
- соєвий соус – 3 ст. л.;
- улюблені спеції;
- кунжутна олія.
Спосіб приготування:
Відваріть рис, як зазвичай.
Дрібно наріжте цибулю і обсмажте її на невеликій кількості олії. Наріжте усі овочі, які бажаєте додати до страви тонкою соломкою і додайте їх у сковорідку до цибулі, пише «Смач».
Обсмажуйте все протягом 5 хвилин, потім смужками наріжте тофу і додайте туди ж. Полийте все соєвим соусом і висипте спеції, добре перемішайте. Додайте готовий рис і продовжуйте смажити ще 2 хвилини.
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