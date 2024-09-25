Якщо ви в пошуку простого та смачного гарніру, тоді готуйте цей рис з овочами. Ви можете самі обирати, які овочі додати у страву. А для більш ситного та повноцінного обіду до рису можна обсмажити улюблене м’ясо.

Інгредієнти:

невеликий цукіні – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

ріпа – ½;

цибуля – 1 шт.;

рис – 100 г;

тофу копчений – 100 г;

соєвий соус – 3 ст. л.;

улюблені спеції;

кунжутна олія.

Спосіб приготування:

Відваріть рис, як зазвичай.

Дрібно наріжте цибулю і обсмажте її на невеликій кількості олії. Наріжте усі овочі, які бажаєте додати до страви тонкою соломкою і додайте їх у сковорідку до цибулі, пише «Смач».

Обсмажуйте все протягом 5 хвилин, потім смужками наріжте тофу і додайте туди ж. Полийте все соєвим соусом і висипте спеції, добре перемішайте. Додайте готовий рис і продовжуйте смажити ще 2 хвилини.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»