Тарт з помідорів – чудова легка закуска, яка ще й дуже швидка у приготуванні.

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно пшеничне – 300 г;

масло вершкове 73% – 150 г;

яйце куряче – 1 шт.;

вода – 60 мл;

сіль – 5 г.

Для начинки:

томати – 1 кг;

оливкова олія – 20 мл;

сіль – за смаком;

перець чорний мелений – за смаком;

гілочка чебрецю – за смаком.

Спосіб приготування:

Просійте борошно, додайте воду, яйце, м’яке масло, сіль і замісіть однорідне тісто. Загорніть в харчову плівку і помістіть в холодильник на 30 хвилин. Помідори і чебрець помийте та обсушіть, пише Shuba.

Тісто розкачайте круглим пластом по розміру форми, але з запасом. Викладіть його у форму, сформуйте бортики. Зверху покладіть помідори, посоліть, поперчіть і збризніть оливковою олією. Випікайте 30 хвилин при температурі 180°C. Готовий тарт з помідорами прикрасьте чебрецем.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»