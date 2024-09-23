Рецепти
Тарт з помідорами. Рецепт дня0
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Тарт з помідорів – чудова легка закуска, яка ще й дуже швидка у приготуванні.
Інгредієнти:
Для тіста:
Для начинки:
Просійте борошно, додайте воду, яйце, м’яке масло, сіль і замісіть однорідне тісто. Загорніть в харчову плівку і помістіть в холодильник на 30 хвилин. Помідори і чебрець помийте та обсушіть, пише Shuba.
Тісто розкачайте круглим пластом по розміру форми, але з запасом. Викладіть його у форму, сформуйте бортики. Зверху покладіть помідори, посоліть, поперчіть і збризніть оливковою олією. Випікайте 30 хвилин при температурі 180°C. Готовий тарт з помідорами прикрасьте чебрецем.
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