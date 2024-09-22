Фаршировані рисом помідори подаються разом із запеченою картоплею. Запікається все разом на одному деку.

Інгредієнти:

томати – 4 шт.;

сіль – 14 г;

базилік, гілочка – 30 г;

бульйон овочевий – 50 мл;

орегано сушене – 0.5 г;

зубки часнику – 2 шт.;

оливкова олія – 75 мл;

томатна пасата – 100 г;

рис арборіо – 200 г;

картопля – 2 шт.;

пармезан тертий за смаком.

Спосіб приготування:

Зріжте верхню чверть кожного помідора і залиште на потім. З помідорів дістаньте м’якоть і покладіть у блендер. Посипте серединки томатів ½ чайної ложки солі, пише Shuba.

Вибирайте томати великого розміру. Заправте м’якоть базиліком, бульйоном, орегано, подрібненим часником, 2 столовими ложками оливкової олії та 1 чайною ложкою солі. Збийте на високій швидкості до однорідності, а потім перелийте пюре в середню миску.

Додайте томатну пасату до пюре з м’якоті та перемішайте до з’єднання. (Це має дати 2 ¾ склянки. Якщо це не так, додайте ще пюре або пасату). Додайте рис і перемішайте.

Розігрійте духовку до 180 °С.

Очистьте та наріжте кубиками картоплю, викладіть її на дно форми для запікання 23 на 33 см. Збризніть 2 столовими ложками оливкової олії та посипте рештою ½ чайної ложки солі. Добре перемішайте. Викладіть помідори на нарізану кубиками картоплю. Наповніть кожен помідор майже доверху рисовою начинкою.

Накрийте помідори зрізаними верхівками. Висипте начинку, що залишилася, навколо помідорів і картоплі. Збризніть всю страву 2 столовими ложками оливкової олії і запікайте, поки помідори не покриються пухирцями ззовні і рис не звариться, 1 годину і 15 хвилин.

Подавайте із тертим пармезаном, за бажанням.

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