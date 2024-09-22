Фаршировані помідори з рисом і овочами. Рецепт дня0
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Фаршировані рисом помідори подаються разом із запеченою картоплею. Запікається все разом на одному деку.
Інгредієнти:
Зріжте верхню чверть кожного помідора і залиште на потім. З помідорів дістаньте м’якоть і покладіть у блендер. Посипте серединки томатів ½ чайної ложки солі, пише Shuba.
Додайте томатну пасату до пюре з м’якоті та перемішайте до з’єднання. (Це має дати 2 ¾ склянки. Якщо це не так, додайте ще пюре або пасату). Додайте рис і перемішайте.
Розігрійте духовку до 180 °С.
Очистьте та наріжте кубиками картоплю, викладіть її на дно форми для запікання 23 на 33 см. Збризніть 2 столовими ложками оливкової олії та посипте рештою ½ чайної ложки солі. Добре перемішайте. Викладіть помідори на нарізану кубиками картоплю. Наповніть кожен помідор майже доверху рисовою начинкою.
Накрийте помідори зрізаними верхівками. Висипте начинку, що залишилася, навколо помідорів і картоплі. Збризніть всю страву 2 столовими ложками оливкової олії і запікайте, поки помідори не покриються пухирцями ззовні і рис не звариться, 1 годину і 15 хвилин.
Подавайте із тертим пармезаном, за бажанням.
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