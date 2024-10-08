Рецепт запеченої скумбрії в апельсиновому соусі настільки простий, що найскладніше буде дочекатися, поки рибка запечеться. Для цього рецепту оберіть свіжу скумбрію, щоб готова страва буде соковитішою. Проте, якщо у вас тільки заморожена риба, варто завчасно вийняти її з морозилки та розморозити в холодильнику протягом ночі.

Інгредієнти:

скумбрія – 1 шт.;

цедра апельсина – ½ шт.;

французька гірчиця – 1 ст л.;

соєвий соус – 1 ст. л.;

сіль – 1/5 ч. л.;

апельсиновий сік – 25 г4

часник – 1 зубчик.

Спосіб приготування:

Напів заморожену рибу розрізати по хребту та розкрити навпіл. Відрізати всі кісточки біля плавників та дістати всі кістки. Розрізати рибу ножицями на частини та перевернути кожен шматочок шкіркою до гори, пишуть Факти.

Замаринувати за допомогою апельсинової цедри, соку, соєвого соусу, часнику та солі. Запікати під закритою фольгою 10 хвилин, потім розкрити і ще 5 хвилин при температурі 180 градусів.

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