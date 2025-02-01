Час приготування залежить від розміру пельменів

Пельмені – чудовий варіант, якщо у вас немає часу на приготування їжі, а вони вже лежать в морозилці. Проте, у процесі приготування можуть виникнути питання щодо варіння пельменів – скільки часу та як їх готувати, щоб пельмені не залишились сирими. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає про декілька простих порад, які допоможуть вам зварити ідеальні пельмені.

Як варити пельмені

Для початку оберіть правильну каструлю. Найкраще брати невисоку, але широку: так ваші пельмені матимуть достатньо простору, щоб не злипатися і варитися в один шар. Але якщо каструля буде вузька, вони варитимуться одне над одним і більш вірогідно злипнуться.

Візьміть правильну каструлю, налийте в неї воду десь на дві третини та закип’ятіть. Вкиньте спершу пару дрібок солі, а тільки потім – пельмені. У холодну воду пельмені кидати не варто, інакше вони злипнуться. Щоб вони не прилипли до дна каструлі, проведіть по дну шумівкою чи принаймні ложкою, щоб відразу відокремити ті пельмені, котрі норовляться лишитися на дні.

Коли ви впевнені що пельмені готові, діставайте їх шумівкою, щоб у тарілці не було зайвої рідини. Але якщо у вас немає шумівки, можете скористатися друшляком.

Скільки часу варити пельмені

Час приготування залежить від розміру пельменів. Зазвичай це займає 8-12 хвилин. Щоб зорієнтуватися по часу, дочекайтеся, поки вони спливуть, зменште вогонь і варіть іще 3-4 хвилини. До речі, якщо не зменшити вогонь після спливання, пельмені розваряться і розпадуться.

Також враховуйте температуру пельменів на момент вкидання в воду. Якщо вони заморожені, вам знадобиться 10-12 хвилин, якщо свіжозліплені чи вже розморожені, вони приготуються за 8-10 хвилин.