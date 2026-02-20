Якщо додати її замало, процес буде повільним, якщо занадто багато – капуста вийде занадто солоною чи навіть гіркою

Правильна кількість солі – один із ключових факторів, який впливає на смак та якість квашеної капусти. Якщо додати її замало, процес буде повільним, якщо занадто багато – капуста вийде занадто солоною чи навіть гіркою. ТСН розповідає, скільки ж солі слід класти в квашену капусту.

Скільки солі потрібно додати в капусту?

Кількість солі для приготування квашеної капусти складає 25 г або 1 столова ложка на 1 кілограм овочу. Якщо ви плануєте квасити капусту в трилітровій банці, туди слід всипати близько 50–70 грамів солі, або близько 2–3 столових ложок.

Також для приготування квашеної капусти часто використовують відра об’ємом 5 літрів. Для заповнення такої місткості вам буде потрібно близько 5 кілограмів овочів та 4–5 ложок солі.