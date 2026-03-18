Не поспішайте викидати: як повернути черствому хлібу структуру свіжої випічки
Усім знайома картина, коли вчорашній багет перетворюється на камінь. І хоча ви можете подумати, що його вже не врятувати, існує спосіб «реанімувати» хліб, повернувши йому смак та текстуру. Pixel Inform розповідає, як повернути черствому хлібу структуру свіжої випічки.
Чому хліб черствіє?
Всупереч поширеній думці, хліб не висихає, а змінює свою внутрішню структуру. Молекули крохмалю, які після випікання були м’якими та хаотичними, з часом перегруповуються у жорсткі кристалічні решітки. Цей процес називається ретроградацією крохмалю.
Щоб повернути хлібу м’якість, потрібно зруйнувати ці структури – і тут допомагають вода та тепло.
Як відновити свіжість хліба?
- Злегка змочіть поверхню хліба водою. Найзручніше це зробити, просто провівши хліб під тонкою цівкою води з-під крана або скориставшись пульверизатором. Важливо, щоб хліб був вологим, а не мокрим.
- Розігрійте духовку до 170-180°C. Ця температура допоможе зробити скоринку знову хрусткою.
- Покладіть хліб на деко або решітку і відправте в духовку на 5-10 хвилин (для багета чи невеликих булочок) або 10-15 хвилин (для великого хліба).
- Дістаньте хліб, дайте йому охолонути буквально пару хвилин і подавайте до столу.
