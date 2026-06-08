Квас із квітів бузини – один із найпопулярніших літніх напоїв, який чудово освіжає у спекотні дні. Завдяки природному бродінню він виходить легким, ігристим та ароматним. Поєднання бузини, лимона, м’яти та родзинок надає напою приємного смаку з ніжними квітковими нотками. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Вода 10 л Суцвіття бузини 25 шт. Цукор 1 кг Лимон 2 шт. Родзинки 20 шт. М’ята 6 гілочок

Спосіб приготування:

Крок 1 Струсіть суцвіття бузини від комах та зріжте грубі зелені стебла.

Крок 2 Помийте лимони, наріжте їх кружальцями та видаліть кісточки.

Крок 3 Промийте й обсушіть м’яту. Родзинки не мийте. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Налийте воду у велику каструлю або харчове відро та додайте цукор. Перемішайте до майже повного розчинення цукру.

Крок 5 Додайте суцвіття бузини, кружальця лимона, родзинки та м’яту. Накрийте ємність марлею та залиште за кімнатної температури на 4–5 днів.

Крок 6 Перемішуйте напій чистою ложкою один раз на день.

Крок 7 Процідіть готовий квас через марлю або сито. Перелийте напій у чисті пляшки, не доливаючи приблизно 5–7 см до верху.