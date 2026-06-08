Квас із бузини з родзинками та м’ятою. Рецепт дня
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Квас із квітів бузини – один із найпопулярніших літніх напоїв, який чудово освіжає у спекотні дні. Завдяки природному бродінню він виходить легким, ігристим та ароматним. Поєднання бузини, лимона, м’яти та родзинок надає напою приємного смаку з ніжними квітковими нотками. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Вода
|10 л
|Суцвіття бузини
|25 шт.
|Цукор
|1 кг
|Лимон
|2 шт.
|Родзинки
|20 шт.
|М’ята
|6 гілочок
Спосіб приготування:
Крок 1
Струсіть суцвіття бузини від комах та зріжте грубі зелені стебла.
Крок 2
Помийте лимони, наріжте їх кружальцями та видаліть кісточки.
Крок 3
Промийте й обсушіть м’яту. Родзинки не мийте.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Налийте воду у велику каструлю або харчове відро та додайте цукор. Перемішайте до майже повного розчинення цукру.
Крок 5
Додайте суцвіття бузини, кружальця лимона, родзинки та м’яту. Накрийте ємність марлею та залиште за кімнатної температури на 4–5 днів.
Крок 6
Перемішуйте напій чистою ложкою один раз на день.
Крок 7
Процідіть готовий квас через марлю або сито. Перелийте напій у чисті пляшки, не доливаючи приблизно 5–7 см до верху.
Крок 8
Щільно закрийте пляшки та залиште їх за кімнатної температури на 12–24 години для насичення газом. Переставте квас у холодильник та добре охолодіть перед подачею. Відкривайте пляшки обережно, оскільки всередині утворюється природний тиск.