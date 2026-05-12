Напій виходить легкий, освіжаючий і дуже ароматний, без зайвої хімії та штучних добавок. Для приготування потрібні лише прості доступні інгредієнти, а смак приємно дивує навіть тих, хто ніколи не куштував квас із кульбаб. Рецепт від «Смачненьке».

Інгредієнти Квіти кульбаби 2 склянки Сік лимона половина лимона Мед 2 столові ложки Родзинки 50 г Вода 3 літри Спосіб приготування: Крок 1 Зберіть свіжі квіти кульбаби та розкладіть їх на рушнику, щоб вийшли комахи. Крок 2 Перекладіть квіти у трилітрову банку. Крок 3 Додайте родзинки, мед і сік лимона. Крок 4 Залийте інгредієнти чистою водою та добре перемішайте до розчинення меду. Крок 5 Накрийте банку марлею або тонкою тканиною. Крок 6 Залиште напій при кімнатній температурі на 3–4 дні для природного бродіння. Крок 7 Дочекайтеся появи бульбашок і легкого квасного аромату. Крок 8 Процідіть готовий квас через сито. Розлийте напій у пляшки та поставте в холодильник.