Домашній квас із кульбаби. Рецепт дня
Напій виходить легкий, освіжаючий і дуже ароматний, без зайвої хімії та штучних добавок. Для приготування потрібні лише прості доступні інгредієнти, а смак приємно дивує навіть тих, хто ніколи не куштував квас із кульбаб. Рецепт від «Смачненьке».
Інгредієнти
|Квіти кульбаби
|2 склянки
|Сік лимона
|половина лимона
|Мед
|2 столові ложки
|Родзинки
|50 г
|Вода
|3 літри
Спосіб приготування:
Крок 1
Зберіть свіжі квіти кульбаби та розкладіть їх на рушнику, щоб вийшли комахи.
Крок 2
Перекладіть квіти у трилітрову банку.
Крок 3
Додайте родзинки, мед і сік лимона.
Крок 4
Залийте інгредієнти чистою водою та добре перемішайте до розчинення меду.
Крок 5
Накрийте банку марлею або тонкою тканиною.
Крок 6
Залиште напій при кімнатній температурі на 3–4 дні для природного бродіння.
Крок 7
Дочекайтеся появи бульбашок і легкого квасного аромату.
Крок 8
Процідіть готовий квас через сито. Розлийте напій у пляшки та поставте в холодильник.