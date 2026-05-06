Цей простий домашній кекс із ревенем схожий за текстурою на відомий банановий хліб, але має приємну кислинку, яка освіжає смак. Ревінь сезонний і доступний навесні та на початку літа, тому випічка з ним особливо популярна в цей період. Рецепт не потребує складних технік і підходить навіть для щоденного приготування. Рецепт від New York Times Cooking.

Інгредієнти вершкове масло 120 г цукор 200 г цукор для посипання 2 столові ложки сметана або густий йогурт 100 г яйця 2 штуки розпушувач 1 чайна ложка борошно пшеничне 220 г сода 1/2 чайної ложки сіль 1/2 чайної ложки ревінь 220–250 г цедра апельсина за бажанням Спосіб приготування: Крок 1 Розігрійте духовку до 180°C. Підготуйте форму для кексу, змастіть її маслом і злегка присипте борошном. Крок 2 Розтопіть масло і трохи остудіть. Змішайте його з цукром до однорідної маси. Крок 3 Додайте яйця і добре перемішайте до гладкої консистенції. Вмішайте сметану або йогурт. Крок 4 В окремій мисці змішайте борошно, розпушувач, соду і сіль. Крок 5 Поступово всипайте сухі інгредієнти до рідкої суміші, обережно перемішуйте до утворення густого тіста. Крок 6 Наріжте ревінь невеликими шматочками і додайте більшу частину в тісто, перемішайте. Крок 7 Перекладіть тісто у форму, розрівняйте поверхню. Посипте зверху рештою ревеню і цукром. Крок 8 Випікайте приблизно 55–60 хвилин до рум’яної скоринки. Перевірте готовність дерев’яною шпажкою. Дістаньте кекс із духовки, дайте постояти у формі 10 хвилин, потім обережно вийміть і остудіть.