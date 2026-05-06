Цей простий домашній кекс із ревенем схожий за текстурою на відомий банановий хліб, але має приємну кислинку, яка освіжає смак. Ревінь сезонний і доступний навесні та на початку літа, тому випічка з ним особливо популярна в цей період. Рецепт не потребує складних технік і підходить навіть для щоденного приготування. Рецепт від New York Times Cooking.
Інгредієнти
|вершкове масло
|120 г
|цукор
|200 г
|цукор для посипання
|2 столові ложки
|сметана або густий йогурт
|100 г
|яйця
|2 штуки
|розпушувач
|1 чайна ложка
|борошно пшеничне
|220 г
|сода
|1/2 чайної ложки
|сіль
|1/2 чайної ложки
|ревінь
|220–250 г
|цедра апельсина
|за бажанням
Спосіб приготування:
Крок 1
Розігрійте духовку до 180°C. Підготуйте форму для кексу, змастіть її маслом і злегка присипте борошном.
Крок 2
Розтопіть масло і трохи остудіть. Змішайте його з цукром до однорідної маси.
Крок 3
Додайте яйця і добре перемішайте до гладкої консистенції. Вмішайте сметану або йогурт.
Крок 4
В окремій мисці змішайте борошно, розпушувач, соду і сіль.
Крок 5
Поступово всипайте сухі інгредієнти до рідкої суміші, обережно перемішуйте до утворення густого тіста.
Крок 6
Наріжте ревінь невеликими шматочками і додайте більшу частину в тісто, перемішайте.
Крок 7
Перекладіть тісто у форму, розрівняйте поверхню. Посипте зверху рештою ревеню і цукром.
Крок 8
Випікайте приблизно 55–60 хвилин до рум’яної скоринки. Перевірте готовність дерев’яною шпажкою. Дістаньте кекс із духовки, дайте постояти у формі 10 хвилин, потім обережно вийміть і остудіть.