Печінка належить до продуктів, які швидко псуються, тому багато хто після покупки задумується про те, щоб одразу помістити її в морозильну камеру. Фахівці пояснюють, що заморожування допустиме, однак важливо дотримуватися кількох правил, щоб продукт не втратив смак і текстуру. Ofeminin розповідає, як правильно заморожувати печінку.

Як правильно заморожувати печінку?

Експерти зазначають, що заморожувати потрібно найсвіжішу печінку, бажано в день покупки. Перед заморожуванням її слід почистити, висушити та щільно упакувати.

Також значення має тип печінки. Печінку птиці слід розділити на порції та розкласти їх рівно, щоб вони швидше заморожувалися та легше розморожувалися. Свинячу та яловичу печінку слід щільно загорнути у фольгу або вакуумно упакувати, щоб запобігти її висиханню. Телячу печінку слід заморожувати невеликими порціями та використовувати якомога швидше.

Як довго можна зберігати печінку в морозильній камері?

Куряча печінка залишатиметься свіжою 2–3 місяці, свиняча та яловича – до 3–4 місяців, а теляча – близько 2 місяців. Температура в морозильній камері повинна бути не менше -18°C.

Як правильно розморожувати?

Найкраще розморожувати печінку поступово в холодильнику. Таким чином печінка не втратить свою структуру та не виділить забагато води. Після розморожування її слід негайно приготувати, а не заморожувати повторно.