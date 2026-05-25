Момент додавання солі може вплинути на смак готової страви

Здавалося б, варіння картоплі – одна з найпростіших кухонних справ. Але навіть така дрібниця, як момент додавання солі, може вплинути на смак готової страви. Ofeminin розповідає, коли слід солити картоплю під час варіння.

Коли найкраще додавати сіль?

Фахівці радять солити картоплю одразу після того, як вода почне закипати. Це правило стосуєтеся не лише картоплі, а й рису та макаронів. Цей підхід дозволяє солі розчинятися швидше та рівномірніше, що робить весь процес приготування ефективнішим.

Додавайте одну чайну ложку солі на 2–3 літри води.

Додавання солі в холодну воду призводить до її повільнішого розчинення, а також вона може осідати на дні каструлі. Крім того, наявність солі в холодній воді означає, що для доведення води до кипіння потрібна вища температура, що займає більше часу та споживає більше енергії.

