Правильно приготований бульйон може довго зберігатися в морозилці

Бульйон часто готують у великій кількості, тому багато хто заморожує його про запас, адже він доволі швидко псується навіть у холодильнику. Однак фахівці наголошують: неправильне заморожування може погіршити смак страви. Ofeminin розповідає, як правильно заморожувати бульйон.

Як правильно заморозити бульйон?

Правильно приготований бульйон не тільки може довго зберігатися в морозилці, але й після розморожування може бути майже таким же смачним, як свіжоприготований.

Щоб правильно заморозити бульйон, спочатку вийміть усі овочі та м’ясо. Тільки після повного охолодження бульйон можна розливати по контейнерах для заморожування. Експерти наголошують, що найкраще заморожувати чистий бульйон – без будь-яких добавок. Такий суп потім можна використовувати як окрему страву або як основу для інших страв.

Якщо ви плануєте заморожувати м’ясо, приготоване в бульйоні, найкраще його зберігати в окремому контейнері. М’ясо, особливо куряче або індиче, скорочує термін зберігання бульйону в морозилці.

Крім того, якщо ви приготували кістковий бульйон, перед заморожуванням кістки слід відділити від бульйону, адже вони лише займають місце в контейнері. Процідіть бульйон, вийміть овочі та перелийте його в контейнери або інші місткості, залежно від ваших потреб.

Як довго можна зберігати заморожений бульйон?

Чистий бульйон можна зберігати в морозилці до шести місяців. Якщо ви вирішите залишити м’ясо, цей час скорочується до 3 місяців.

Як правильно розморозити бульйон?

Найкращий спосіб розморозити бульйон – це дати йому постояти кілька годин при кімнатній температурі перед подачею. Повільне розморожування зберігає повний смак і текстуру.