Неправильний момент додавання може зробити страву гіркою або перебити її смак

Чорний перець – одна з найпоширеніших спецій для супів, але саме з ним кухарі радять бути особливо обережними. Неправильний момент додавання може зробити страву гіркою або перебити її смак. Ofeminin розповідає, коли слід додавати чорний перець у суп.

Чому перець легко псує смак страви?

Багато людей додають спеції до супів не враховуючи, як вони реагують під час тривалого варіння. У результаті суп може втратити свою легкість і стати неприродно гострим або гірким. І часто причиною цього є мелений чорний перець.

Мелений чорний перець, доданий на початку приготування, дуже швидко виділяє свої ефірні олії. Під впливом тривалого нагрівання вони втрачають аромат, а в супі з’являється небажана гіркота.

Експерти рекомендують додавати мелений чорний перець лише наприкінці приготування або вже безпосередньо в тарілку. Завдяки цьому він збереже свій аромат і підкреслить смак страви.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати