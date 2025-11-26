У кулінарів є простий секрет: вони готують суп, не накриваючи його кришкою

Чи варто накривати каструлю кришкою під час приготування супу – залежить від того, яким ви хочете бачити кінцевий результат. Від цього нюансу залежить і смак, і навіть час приготування. УНІАН розповідає, чи потрібно все ж таки закривати кришку під час варіння.

Чи потрібно варити суп під кришкою, чи без?

У кулінарів є простий секрет: вони готують суп, не накриваючи його кришкою. І ця технологія перевірена роками. Під час варіння з кришкою пара перетворюється на конденсат та стікає в каструлю – в результаті бульйон виходить каламутним.

Але якщо варити суп, не накриваючи кришкою то рідина потихеньку випаровуватиметься і бульйон вийде прозорим та легким. А страва триматиме стабільну температуру, а м’ясо стане м’яким та соковитим.

Також без кришки можна контролювати приготування – знімати пінку, прибирати зайвий жир. Також приготування супу без кришки дає можливість розкритися спеціям.

Чи потрібно накривати суп кришкою після варіння?

Суп має остигати з відкритою кришкою, щоб уникнути появи конденсату, який зробить суп важким, а бульйон каламутним. Накривати кришкою суп потрібно тільки коли готуєте крем-суп.