Головним з правил є використання максимально насиченого бульйону,

Щоб борщ вийшов наваристим, ароматним і смачним, варто дотримуватися кількох важливих правил. Pixelinform розповідає, що потрібно додати в борщ, щоб покращити його смак.

Головним з правил є використання максимально насиченого бульйону, який варять на м’ясі з кісточкою для отримання потрібної густини та смаку. Однак є й інші хитрощі, які допоможуть зробити ваш борщ ідеальним.

Як покращити смак борщу: корисні поради

1. Використовуйте масло для обсмажування. Компоненти борщу потрібно обсмажувати на олії без запаху. Проте варто додати трохи вершкового масла – це додасть борщу більш насичений і приємний смак.

2. Не обсмажуйте буряк разом з іншими овочами. По-перше, ви втратите характерну кислинку, яка надає борщу особливий смак. По-друге, борщ не буде яскраво-червоного кольору, якщо буряк обсмажити разом з іншими інгредієнтами. Краще обсмажте буряк окремо та додайте його до борщу в потрібний момент.

3. Додайте зелень. Зелень гарно розкриває смакові якості борщу. Тому додавайте в готову страву зелену цибулю, кріп і петрушку.

4. Часник для аромату. Дрібно нарізаний або подрібнений часник на етапі завершення приготування додасть борщу пікантності й аромату, який підкреслить інші інгредієнти.