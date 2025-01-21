Щоб уникнути пересолу надалі, додавайте сіль поступово, перевіряючи смак страви на кожному етапі приготування

Навіть досвідчені кулінари можуть випадково пересолити суп, але це не привід виливати страву. Pixelinform розповідає, що існує кілька способів виправити ситуацію та повернути страві збалансований смак.

1. Додайте сметану

Проблема вирішена, якщо ваш суп можна заправити сметаною. У кожну тарілку додайте по кілька ложок сметани середньої жирності. Вона не тільки пом’якшить смак, але й додасть страві кремової ніжності.

2. Використайте сухарики

Сухарики без спецій – чудовий спосіб зменшити солоність супу. Вони поглинуть надлишок солі, зробивши страву збалансованою. Крім того, суп із сухариками виглядатиме ще апетитніше.

3. Додайте картоплю

Картопля – ваш рятівник у випадку з пересоленою стравою. Візьміть одну велику картоплину, розріжте її навпіл і покладіть у каструлю з супом. Варіть на невеликому вогні, поки картопля не вбере частину солі. Періодично куштуйте суп: як тільки смак стане збалансованим, вийміть картоплю й подавайте страву на стіл.

Як уникнути пересолу

Щоб уникнути пересолу надалі, додавайте сіль поступово, перевіряючи смак страви на кожному етапі приготування. Так ви завжди зможете контролювати кількість солі.