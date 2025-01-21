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Не зберігайте м’ясні та рибні страви в алюмінієвих або пластикових контейнерах, оскільки це може негативно вплинути на смак їжі

Деякі готові страви не можна зберігати довго навіть у холодильнику. Pixelinform розповідає про оптимальні терміни зберігання та основні правила, які допоможуть уникнути швидкого псування продуктів та зберегти їх смакові якості. Термін зберігання готових страв Салати з майонезом. Їх рекомендується вживати протягом 24 годин після приготування. Все тому, що майонез швидко втрачає свої властивості, а продукти, що містять білок, можуть спричиняти розвиток бактерій. Гарячі страви (м’ясо та риба). Термін зберігання в холодильнику – не більше 2 днів. Це правило діє для смажених, варених або тушкованих страв. Їх слід зберігати окремо від інших продуктів, щоб уникнути перехресного забруднення. Нарізані ковбаси та сири. Ці продукти можуть зберігатися у холодильнику 5-7 днів. Але тільки за умови, що вони знаходяться в герметичних контейнерах або загорнуті в харчову плівку. Мариновані продукти (оливки, гриби). Їх слід повертати в банку або переливати у скляний контейнер із щільною кришкою. У такому вигляді вони можуть зберігатися кілька тижнів. Торти та тістечка з кремом. Їх потрібно зберігати в холодильнику, оскільки крем швидко псується. Рекомендований термін – 2-3 дні. Випічка без крему може зберігатися при кімнатній температурі, накрита фольгою або полотенцем, щоб уникнути пересихання. Основні правила зберігання Не зберігайте м’ясні та рибні страви в алюмінієвих або пластикових контейнерах, оскільки це може негативно вплинути на смак їжі. Найкраще використовувати скляні або керамічні контейнери. Готові страви слід зберігати окремо від сирих продуктів, щоб уникнути забруднення мікроорганізмами. Особливо це стосується м’ясних та рибних страв. У холодильнику важливо підтримувати температуру не вище +4°C, а у морозильній камері – -18°C. Використовуйте герметичні контейнери або пакети із застібкою, щоб уникнути сторонніх запахів та продовжити термін зберігання.

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