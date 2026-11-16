Пісний червоний борщ без м’яса. Рецепт дня
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Пісний червоний борщ виходить наваристим, ароматним і насиченим навіть без м’яса. Основу страви становлять картопля, капуста, буряк, морква та цибуля, а цукор і оцет допомагають збалансувати смак і зберегти яскравий колір. Такий борщ підійде для пісного меню, а приготувати його можна приблизно за годину. Подавайте страву гарячою, доповнивши свіжою зеленню. Рецепт опублікував сайт Cookpad.
Інгредієнти
|Картопля
|5 шт.
|Буряк
|1–2 шт.
|Цибуля
|2 шт.
|Морква
|2 шт.
|Білокачанна капуста
|200–400 г
|Вода
|2 л
|Цукор
|1 ст. л.
|Оцет
|2 ст. л.
|Сіль
|до смаку
|Чорний мелений перець
|до смаку
|Універсальна приправа
|до смаку
|Лавровий лист
|1–2 шт.
Спосіб приготування:
Крок 1
Почистьте та помийте всі овочі. Картоплю наріжте невеликими кубиками, цибулю дрібно посічіть, моркву натріть на тертці, а буряк наріжте соломкою або натріть. Капусту тонко нашаткуйте.
Крок 2
Налийте в каструлю 2 л води, додайте картоплю та поставте на середній вогонь. Накрийте кришкою й доведіть до кипіння.
Крок 3
Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії. Обсмажте цибулю до золотистого кольору, додайте моркву, перемішайте та готуйте ще кілька хвилин.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Додайте до овочів буряк, цукор та оцет. За бажанням покладіть трохи томатної пасти або томатного соусу. Перемішайте й обсмажте все разом до м’якості буряка.
Крок 5
Коли картопляна вода закипить, зніміть піну, додайте нашатковану капусту, сіль, перець, універсальну приправу та лавровий лист. Варіть під кришкою приблизно 15 хвилин.
Крок 6
Перекладіть у каструлю засмажку з буряком та іншими овочами. Добре перемішайте й варіть борщ під кришкою ще близько 30 хвилин до готовності всіх інгредієнтів.
Крок 7
Спробуйте борщ і за потреби додайте сіль або спеції. Зніміть каструлю з вогню та дайте страві трохи настоятися перед подаванням.