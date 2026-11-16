Пісний червоний борщ виходить наваристим, ароматним і насиченим навіть без м’яса. Основу страви становлять картопля, капуста, буряк, морква та цибуля, а цукор і оцет допомагають збалансувати смак і зберегти яскравий колір. Такий борщ підійде для пісного меню, а приготувати його можна приблизно за годину. Подавайте страву гарячою, доповнивши свіжою зеленню. Рецепт опублікував сайт Cookpad.

Інгредієнти

Картопля 5 шт. Буряк 1–2 шт. Цибуля 2 шт. Морква 2 шт. Білокачанна капуста 200–400 г Вода 2 л Цукор 1 ст. л. Оцет 2 ст. л. Сіль до смаку Чорний мелений перець до смаку Універсальна приправа до смаку Лавровий лист 1–2 шт.

Спосіб приготування:

Крок 1 Почистьте та помийте всі овочі. Картоплю наріжте невеликими кубиками, цибулю дрібно посічіть, моркву натріть на тертці, а буряк наріжте соломкою або натріть. Капусту тонко нашаткуйте.

Крок 2 Налийте в каструлю 2 л води, додайте картоплю та поставте на середній вогонь. Накрийте кришкою й доведіть до кипіння.

Крок 3 Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії. Обсмажте цибулю до золотистого кольору, додайте моркву, перемішайте та готуйте ще кілька хвилин. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Додайте до овочів буряк, цукор та оцет. За бажанням покладіть трохи томатної пасти або томатного соусу. Перемішайте й обсмажте все разом до м’якості буряка.

Крок 5 Коли картопляна вода закипить, зніміть піну, додайте нашатковану капусту, сіль, перець, універсальну приправу та лавровий лист. Варіть під кришкою приблизно 15 хвилин.

Крок 6 Перекладіть у каструлю засмажку з буряком та іншими овочами. Добре перемішайте й варіть борщ під кришкою ще близько 30 хвилин до готовності всіх інгредієнтів.