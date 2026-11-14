Різдвяний піст за новоюліанським календарем триває з 15 листопада до 24 грудня 2026 року. У цей час меню може бути різноманітним, ситним і водночас смачним. Навіть без м’яса, молочних продуктів та яєць можна приготувати чимало цікавих страв із доступних інгредієнтів. У цій добірці ZAXID.NET зібрав п’ять рецептів на різний смак: від легких овочевих страв до поживних основних наїдків. Вони допоможуть урізноманітнити щоденне меню та знайти нові ідеї для пісного столу.

Поєднання ніжного картопляного пюре та розсипчастої гречки створює поживну й водночас просту начинку. Такий пиріг особливо популярний у період посту, але смакує протягом усього року.

Проста, ситна й корисна страва, яка чудово пасує як до пісного меню, так і для щоденного раціону. Такий салат не лише швидко готується, а й має чимало користі.

Традиційний капусняк готують із квашеною капустою та правильно підібраною крупою. І саме варіант із пшоном багато кулінарів вважають класичним. Існує чимало різновидів цієї страви: її варять і зі свіжою, і зі квашеною капустою, але незмінним залишається одне – додавання крупи.

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Цей пісний салат з оселедцем поєднує в собі найкраще від української та скандинавської кухонь, створюючи яскравий та незвичний смаковий тандем. Ніжний оселедець, солодкий запечений буряк, хрусткі овочі та ароматні трави розкриваються під кисло-солодкою гірчично-медовою заправкою з ноткою кави.

Простий пісний кекс – це ідеальний варіант для тих, хто хоче швидко приготувати смачний десерт без яєць, молока та вершкового масла. Він виходить неймовірно м’яким і смачним, а від класичного кексу не відрізнити. Цей рецепт стане справжньою знахідкою для пісного меню.