Простий пісний кекс «ні з чого» – це ідеальний варіант для тих, хто хоче швидко приготувати смачний десерт без яєць, молока та вершкового масла. Він виходить неймовірно м’яким і смачним, а від класичного кексу не відрізнити. Цей рецепт стане справжньою знахідкою для пісного меню (адже 3 березня розпочинається Великодній піст) або для моментів, коли не хочеться витрачати багато часу на випічку.

Інгредієнти:

борошно – 220 г;

цукор – 150 г;

олія – 100 мл;

какао-порошок – 15 г (1 ст. л. з гіркою);

вода тепла – 300 мл;

розпушувач – 10 г;

ванільний цукор – 8 г;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Висипте у миску цукор, додайте теплу воду та дрібку солі. Ретельно перемішайте все вінчиком, поки цукор повністю не розчиниться. Потім влийте олію без запаху, пише «Філіжанка кави».

Додайте частину просіяного борошна, розпушувач і замішайте тісто, стежачи, щоб не залишалося грудочок на краях миски. Потім всипте решту борошна і знову перемішайте. Тісто повинно бути густим, як сметана.

Поділіть тісто на дві частини, причому одну частину зробіть трохи більшою. У більшу частину додайте ванільний цукор (8 грамів) або за смаком. Перемішайте вінчиком – світле тісто готове.

До другої частини додайте какао, попередньо просіяне через сито, щоб уникнути грудочок. Перемішайте вінчиком, поки тісто не стане густим. Якщо потрібно, додайте кілька столових ложок води, щоб консистенція стала такою ж, як у світлого тіста.

Випікайте кекс у круглій формі з отвором посередині або у звичайній прямокутній формі. Змастіть форму олією і по черзі виливайте світле та темне тісто, не змішуючи їх. Випікайте кекс у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 40 хвилин.

Перед нарізкою дайте кексу повністю охолонути. Він вийде пористим, трохи вологим, з приємним ванільно-шоколадним смаком.