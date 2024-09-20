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Вівсяний кекс з ягодами. Рецепт дня0
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Вівсяний кекс – чудова альтернатива солодким тістечкам.
Інгредієнти:
Ягоди помийте, обсушіть, додайте столову ложку борошна і перемішайте, пише Shuba.
У велику миску просійте борошно, додайте вівсяні пластівці, розпушувач, ванільний цукор, корицю і перемішайте.
В іншій мисці збийте вінчиком яйця з цукром і кефіром. З’єднайте рідку і суху суміші, додайте підготовлені ягоди й обережно перемішайте.
Форму для кексу змастіть олією, викладіть у неї тісто і розрівняйте. Поставте в розігріту до 180°C духовку і випікайте 50-60 хвилин до рум’яної скоринки.
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