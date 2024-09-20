Вівсяний кекс – чудова альтернатива солодким тістечкам.

Інгредієнти:

ягоди – 200 г;

пластівці вівсяні – 300 г;

борошно пшеничне – 300 г;

яйця курячі – 2 шт.;

кефір – 250 мл;

цукор – 150 г;

цукор ванільний – 10 г;

кориця мелена – 5 г;

цукрова пудра – 40 г.

Спосіб приготування:

Ягоди помийте, обсушіть, додайте столову ложку борошна і перемішайте, пише Shuba.

У велику миску просійте борошно, додайте вівсяні пластівці, розпушувач, ванільний цукор, корицю і перемішайте.

В іншій мисці збийте вінчиком яйця з цукром і кефіром. З’єднайте рідку і суху суміші, додайте підготовлені ягоди й обережно перемішайте.

Форму для кексу змастіть олією, викладіть у неї тісто і розрівняйте. Поставте в розігріту до 180°C духовку і випікайте 50-60 хвилин до рум’яної скоринки.

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