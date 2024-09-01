Заливний пиріг зі сливами готується нашвидкоруч, з мінімальною кількістю інгредієнтів, але виходить дуже смачним та соковитим.

Інгредієнти:

сливи – 500 г;

борошно пшеничне – 250 г;

яйця курячі – 3 шт.;

сметана 20% – 130 г;

цукор – 80 г;

сода – 1 ч. л.;

лимонна кислота – 0,5 ч. л.;

олія – 50 г;

сіль – дрібка;

вершкове масло для змащування форми;

цукрова пудра.

Спосіб приготування:

Сливи помийте, розріжте на половинки та очистіть від кісточок. Збийте міксером яйця із цукром до пишної піни. До яєчної маси додайте сіль, олію та сметану. Невеликими порціями всипте просіяне борошно, перемішайте.

Додайте лимонну кислоту, соду і ще раз перемішайте. Форму для запікання змастіть вершковим маслом і вилийте тісто. Викладіть сливи зрізом нагору і злегка їх утоплюйте. Посипте цукром.

Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 45-50 хвилин. Дайте трохи готовому пирогу охолонути у формі. Потім вийміть із неї, посипте цукровою пудрою і подайте до столу, пише ТСН.