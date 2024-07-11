Баварський пиріг із сливами та сиром. Рецепт дня0
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М’який сливовий пиріг із сирною скоринкою випікається дуже швидко.
Інгредієнти:
Тісто:
- яйця – 4 шт.;
- цукор – 180 г;
- розпушувач – 20 г;
- масло – 250 г;
- борошно – 250 г;
Начинка:
- сир – 600 г;
- яйця – 2 шт.;
- цукор – 150 г;
- крохмаль – 2 ст. л.;
- ванілін, сіль, кориця – дрібка;
- сливи великі – 15 шт.;
Штрейзель (кондитерська крихта):
- масло – 150 г;
- цукор – 120 г;
- ванілін – 1 г;
- борошно – 200 г.
Спосіб приготування:
Спочатку приготуємо штрейзель. Борошно, цукор, ванілін змішуємо, додаємо охолоджене масло та перетираємо в крихту, пише Сookpad.
Для тіста борошно змішати з розпушувачем. До яєць додати сіль, цукор і збити до пишної маси. Додаємо м'яке масло і збиваємо все міксером. Додаємо борошно з розпушувачем і вимішуємо лопаткою. Тісто має бути трошки густіше, ніж на оладки. Викладаємо у форму, застелену пергаментом, розрівнюємо.
Готуємо начинку: до сиру додаємо яйця, цукор, крохмаль, ванілін, дрібка солі і все перебиваємо блендером до однорідної маси.
Готову начинку викладаємо на тісто і акуратно вирівнюємо. Сливи розріжте на двоє і викладіть по начинці, зрізами вгору. Зверху посипаємо штрейзелем.
Пекти 1 годину при 180°. Залишити остигати у формі.