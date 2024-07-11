М’який сливовий пиріг із сирною скоринкою випікається дуже швидко.

Інгредієнти:

Тісто:

яйця – 4 шт.;

цукор – 180 г;

розпушувач – 20 г;

масло – 250 г;

борошно – 250 г;

Начинка:

сир – 600 г;

яйця – 2 шт.;

цукор – 150 г;

крохмаль – 2 ст. л.;

ванілін, сіль, кориця – дрібка;

сливи великі – 15 шт.;

Штрейзель (кондитерська крихта):

масло – 150 г;

цукор – 120 г;

ванілін – 1 г;

борошно – 200 г.

Спосіб приготування:

Спочатку приготуємо штрейзель. Борошно, цукор, ванілін змішуємо, додаємо охолоджене масло та перетираємо в крихту, пише Сookpad.

Для тіста борошно змішати з розпушувачем. До яєць додати сіль, цукор і збити до пишної маси. Додаємо м'яке масло і збиваємо все міксером. Додаємо борошно з розпушувачем і вимішуємо лопаткою. Тісто має бути трошки густіше, ніж на оладки. Викладаємо у форму, застелену пергаментом, розрівнюємо.

Готуємо начинку: до сиру додаємо яйця, цукор, крохмаль, ванілін, дрібка солі і все перебиваємо блендером до однорідної маси.

Готову начинку викладаємо на тісто і акуратно вирівнюємо. Сливи розріжте на двоє і викладіть по начинці, зрізами вгору. Зверху посипаємо штрейзелем.

Пекти 1 годину при 180°. Залишити остигати у формі.