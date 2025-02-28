Для приготування начинки візьміть чорничне, абрикосове чи вишневе варення. Замість варення можна використати й свіжі ягоди, проварені з цукром і крохмалем протягом п’яти хвилин.

Інгредієнти:

листкове тісто – 500 г;

сир кисломолочний – 350 г;

цукор – 4 ст. л.;

лимонний сік – 1 ч. л.;

яйця – 1 шт.;

ягідне варення – 150 г;

свіжі ягоди – 200 г;

молоко – 1 ст. л.;

цукрова пудра – ½ склянки;

мигдалеві пластівці за смаком.

Спосіб приготування:

Для приготування цього пирога спочатку збиваємо кисломолочний сир з цукром та лимонним соком до однорідної маси, пише «Рудь».

Розморожуємо тісто згідно з інструкцією на пакуванні і розкочуємо його на листі пергаменту в прямокутник завтовшки 5 мм і розмірами 30х40 см.

Кладемо тісто так, щоб вузька сторона була до нас, і умовно ділимо його на три частини. Ліву та праву частини нарізаємо тонкими смужками під кутом 45°, а середину залишаємо цілою.

У центрі викладаємо сирну начинку, рівно розподіляємо варення або перетерті з цукром ягоди, а також додаємо кілька свіжих ягід.

Згортаємо частини тіста з обох боків, накриваючи начинку, а потім по черзі накриваємо її смужками тесту, формуючи косичку.

Переносимо пиріг на деко з пергаментом, змащуємо збитим яйцем з водою і випікаємо в розігрітій до 190°C духовці протягом 20–25 хвилин до золотистого кольору. Даємо пирогу охолонути.

Готуємо глазур, змішавши цукрову пудру з молоком, і рівномірно покриваємо нею охолоджений пиріг. Прикрашаємо ягодами та мигдалевими слайсами.