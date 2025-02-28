Листковий пиріг із сиром та варенням. Рецепт дня0
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Для приготування начинки візьміть чорничне, абрикосове чи вишневе варення. Замість варення можна використати й свіжі ягоди, проварені з цукром і крохмалем протягом п’яти хвилин.
Інгредієнти:
- листкове тісто – 500 г;
- сир кисломолочний – 350 г;
- цукор – 4 ст. л.;
- лимонний сік – 1 ч. л.;
- яйця – 1 шт.;
- ягідне варення – 150 г;
- свіжі ягоди – 200 г;
- молоко – 1 ст. л.;
- цукрова пудра – ½ склянки;
- мигдалеві пластівці за смаком.
Спосіб приготування:
Для приготування цього пирога спочатку збиваємо кисломолочний сир з цукром та лимонним соком до однорідної маси, пише «Рудь».
Розморожуємо тісто згідно з інструкцією на пакуванні і розкочуємо його на листі пергаменту в прямокутник завтовшки 5 мм і розмірами 30х40 см.
Кладемо тісто так, щоб вузька сторона була до нас, і умовно ділимо його на три частини. Ліву та праву частини нарізаємо тонкими смужками під кутом 45°, а середину залишаємо цілою.
У центрі викладаємо сирну начинку, рівно розподіляємо варення або перетерті з цукром ягоди, а також додаємо кілька свіжих ягід.
Згортаємо частини тіста з обох боків, накриваючи начинку, а потім по черзі накриваємо її смужками тесту, формуючи косичку.
Переносимо пиріг на деко з пергаментом, змащуємо збитим яйцем з водою і випікаємо в розігрітій до 190°C духовці протягом 20–25 хвилин до золотистого кольору. Даємо пирогу охолонути.
Готуємо глазур, змішавши цукрову пудру з молоком, і рівномірно покриваємо нею охолоджений пиріг. Прикрашаємо ягодами та мигдалевими слайсами.