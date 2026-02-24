Поєднання ніжного картопляного пюре та розсипчастої гречки створює поживну й водночас просту начинку. Такий пиріг особливо популярний у період посту, але смакує протягом усього року. Рецепт від «Файних рецептів».

Інгредієнти

борошно 300 г дріжджі 20 г олія 2 ст. л. цукор 2 ч. л. сіль 0,5 ч. л. вода 200 мл гречка 1 склянка картопля 500 г часник 4 зубчики олія 2 ст. л. сіль за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Додайте у теплу воду дріжджі, цукор, сіль і трохи борошна, розмішайте та залиште, щоб опара підійшла. Додайте решту борошна й олію, замісіть еластичне тісто та залиште його в теплому місці під рушником, щоб підросло.

Крок 2 Відваріть картоплю та приготуйте пюре. Відваріть гречку до готовності. Наріжте цибулю кубиками, обсмажте до золотистості, додайте подрібнений часник, посоліть і смажте ще хвилину. Змішайте картоплю, гречку й цибулю в однорідну начинку.