Пісний картопляно-гречаний пиріг. Рецепт дня0
Поєднання ніжного картопляного пюре та розсипчастої гречки створює поживну й водночас просту начинку. Такий пиріг особливо популярний у період посту, але смакує протягом усього року. Рецепт від «Файних рецептів».
Інгредієнти
|борошно
|300 г
|дріжджі
|20 г
|олія
|2 ст. л.
|цукор
|2 ч. л.
|сіль
|0,5 ч. л.
|вода
|200 мл
|гречка
|1 склянка
|картопля
|500 г
|часник
|4 зубчики
|олія
|2 ст. л.
|сіль
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Додайте у теплу воду дріжджі, цукор, сіль і трохи борошна, розмішайте та залиште, щоб опара підійшла. Додайте решту борошна й олію, замісіть еластичне тісто та залиште його в теплому місці під рушником, щоб підросло.
Крок 2
Відваріть картоплю та приготуйте пюре. Відваріть гречку до готовності. Наріжте цибулю кубиками, обсмажте до золотистості, додайте подрібнений часник, посоліть і смажте ще хвилину. Змішайте картоплю, гречку й цибулю в однорідну начинку.
Крок 3
Розділіть тісто на дві частини. Розкачайте більшу частину, викладіть на деко з бортиками, викладіть начинку, накрийте другою частиною тіста та защипайте краї. Наколіть поверхню виделкою, залиште на 20–30 хвилин, після чого випікайте при температурі 200°С 40–45 хвилин до рум’яної скоринки.