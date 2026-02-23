Пісні голубці з рисом і квасолею. Рецепт дня0
Пісні голубці – це легка, ситна страва, яка ідеально підійде для тих, хто дотримується посту. Хоча в таких голубцях немає м’яса, вони все одно мають насичений смак. Рецепт від УНІАН.
Інгредієнти
|Капуста білокачанна
|300 г
|Квасоля біла
|150 г
|Рис
|80 г (вага в сухому вигляді)
|Цибуля ріпчаста
|80 г
|Томатна паста
|2 ст. л
|Олія
|3 ст. л
|Петрушка
|10 г
|Сіль
|до смаку
|Перець
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Перед початком приготування замочіть квасолю в холодній воді на 6–8 годин.
Крок 2
Викладіть квасолю в каструлю, залийте водою та поставте на повільний вогонь і варіть 1 годину. Готову квасолю відкиньте на сито.
Крок 3
В окрему каструлю налийте воду і коли вона закипить, опустіть туди качан капусти на 3–5 хвилин. Дістаньте з каструлі капусту, зніміть верхні листки, а потім знову відправте качан в окріп. Так слід робити, поки все листя не буде знято.
Крок 4
Відваріть рис, цибулю подрібніть та обсмажте на олії 3–4 хвилини. Викладіть в миску квасолю, рис та обсмажену цибулю. Додайте подрібнену зелень, посипте інгредієнти сіллю та перцем та перемішайте.
Крок 5
На кожен капустяний лист викладіть 1–2 столові ложки начинки, загорніть «рулетиком». Розмістіть голубці на сковороді, змащеній маслом та обсмажуйте голубці по 2–3 хвилини з кожного боку.