Пісні голубці – це легка, ситна страва, яка ідеально підійде для тих, хто дотримується посту. Хоча в таких голубцях немає м’яса, вони все одно мають насичений смак. Рецепт від УНІАН.

Інгредієнти

Капуста білокачанна 300 г Квасоля біла 150 г Рис 80 г (вага в сухому вигляді) Цибуля ріпчаста 80 г Томатна паста 2 ст. л Олія 3 ст. л Петрушка 10 г Сіль до смаку Перець до смаку

Спосіб приготування:

Крок 1 Перед початком приготування замочіть квасолю в холодній воді на 6–8 годин.

Крок 2 Викладіть квасолю в каструлю, залийте водою та поставте на повільний вогонь і варіть 1 годину. Готову квасолю відкиньте на сито.

Крок 3 В окрему каструлю налийте воду і коли вона закипить, опустіть туди качан капусти на 3–5 хвилин. Дістаньте з каструлі капусту, зніміть верхні листки, а потім знову відправте качан в окріп. Так слід робити, поки все листя не буде знято.

Крок 4 Відваріть рис, цибулю подрібніть та обсмажте на олії 3–4 хвилини. Викладіть в миску квасолю, рис та обсмажену цибулю. Додайте подрібнену зелень, посипте інгредієнти сіллю та перцем та перемішайте.