Голубці будуть розвалюватися, якщо ви намагаєтеся приготувати їх з сирої капусти

Голубці – чудова страва, але часто трапляється, що або капустяні листки не тримають фарш, або голубці під час варіння чи тушкування розвалюються. УНІАН розповідає, як уникнути цих проблем.

Чому розвалюються голубці?

Голубці будуть розвалюватися, якщо ви намагаєтеся приготувати їх з сирої капусти. Капустяні листи потрібно приварювати та видаляти товсту частину листа біля основи.

Також якщо ви неправильно укладете голубці у форму або каструлю, вони будуть розвалюватися. Їх потрібно укладати щільно, щоб капуста тримала форму. І якщо у вас мало голубців, краще варити їх у маленькій каструлі.

Як приварити капусту?

Опустіть качан капусти в каструлю з водою, так, щоб вода повністю покривала капусту. Зробіть надрізи ножем, відокремивши листя від качана та увімкніть мінімальний вогонь. Під час нагрівання води від капусти будуть відділятися верхні листки. Знову повторіть маніпуляцію з ножем, і качан капусти повністю розбереться на окремі листки. Капустяне листя потрібно приварити ще кілька хвилин, а потім вийняти з окропу. Потім потрібно зрізати товсту частину листа біля основи, щоб голубці тримали форму.