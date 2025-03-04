Чимало господинь уникають готування голубців через низку поширених труднощів

Голубці – це смачна й улюблена багатьма страва, але її приготування потребує певних навичок. Чимало господинь уникають готування голубців через низку поширених труднощів: листя рветься, начинка випадає, а страва прилипає до дна каструлі. УНІАН розповідає, як завдяки простим правилам можна приготувати ідеальні голубці.

Як правильно загортати голубці в капустяний лист

Для початку капусту необхідно злегка приварити. Для цього беремо качан, робимо глибокі надрізи ножем навколо качана та опускаємо капусту в каструлю з водою. Доводимо до кипіння на повільному вогні й обережно відокремлюємо верхні листки. Коли вони охолонуть, обов'язково видаляємо товсту частину і загортаємо в капусту начинку.

Кухарі переконані, що для того, щоб у вас вийшли гарні голубці, в жодному разі не можна:

Згортати сиру капусту. Класти в голубець занадто багато начинки. Залишати на листку потовщення. Натягувати лист, намагаючись накрити їм начинку. Тушкувати голубці в посуді, в якому вони будуть вільно плавати, а не лежати щільними рядами. Складати голубці в каструлю настільки щільно, що соус не зможе пройти на дно посуду. В цьому випадку страва підгорить.

Як правильно загортати маленькі голубці

Маленькі голубці складніше згортати, проте є декілька зручних способів, завдяки яким у вас вийде ідеальна страва:

Перший варіант – загорнути начинку в лист, як в паперовий пакет. Якщо ви не знаєте, як загорнути голубці конусом, просто згадайте, як раніше з паперу робили пакетики для насіння. Другий варіант – капусту можна скласти конвертиком – в цьому випадку лист згортається так, щоб з боків закрити начинку. Коли професійних кухарів запитують про те, як закрутити голубці конвертиком, їх відповідь проста: закриваємо фарш з усіх боків. Третій варіант – згорнути трубочкою (страва буде відкритою з боків) або трикутником (зручний спосіб для маленьких голубців, оскільки в цьому випадку можна використовувати навіть найдрібніше листя).

Як загорнути голубці в пекінську капусту

На відміну від білокачанної капусти, пекінську не потрібно приварювати. Тому спочатку варто відрізати задню частину качана, а потім залити листя окропом і залишити на 5-10 хвилин. Потім дістаємо капусту з води, зрізаємо потовщення і загортаємо в лист начинку.

Як приготувати голубці у виноградному листі

Голубці, загорнуті в виноградне листя, називаються долма. Для цієї страви потрібно зрізати на листках ніжки та обережно загорнути начинку таким чином, щоб вона була повністю закрита. Краще використовувати солоне або приварене листя, оскільки воно більш м'яке і легше буде згортатися.