Як зробити борщ червонішим: перевірені методи та лайфхаки
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Борщ – одна з найулюбленіших українських страв, яку цінують за її насичений аромат і апетитний червоний колір. Однак іноді він може вийти блідим, що розчаровує навіть досвідчених господинь. УНІАН розповість, чому борщ може втрачати колір і як цього уникнути.
Від чого залежить колір борщу
Досвідчені кулінари кажуть, що багато в чому колір борщу залежить від буряка і часу його додавання у страву. Найкраще купувати в магазині салатний буряк (темно-бордового відтінку), а додавати в середині процесу. При цьому після того, як виклали буряк в каструлю, варити борщ потрібно не менше 10-15 хвилин, тоді він встигне дати потрібний колір.
Є й інші хитрощі, які допоможуть зберегти колір буряка:
- Разом з буряком варто додати томатну пасту в сковорідку та пасерувати з цибулею і морквою, а потім викладати в борщ.
- Скропити буряк перед обсмаженням винним або яблучним оцтом.
- На початку пасерування посипати овочі 1 ч.л лимонної кислоти.
Ще один перевірений метод – карамелізація буряка: під час смаження додайте 1 столову ложку цукру. Це допоможе розкрити тонкий аромат і колір буряка, але закладати його в борщ доведеться в кінці, інакше він пофарбує інші овочі.
Як зберегти колір борщу без обсмаження
Якщо ви не хочете обсмажувати овочі, можна скористатися іншими способами:
- Дістати з бульйону м'ясо та опустити туди цілий буряк з іншими овочами – продовжувати так варити суп 10-15 хвилин, потім дістати буряк і в кінці натерти його в борщ.
- Відварити овоч в шкірці, а потім натерти, покласти в уже приготований борщ і після цього варити ще декілька хвилин.
- Сирий буряк натерти на тертці, залити водою в металевій мисці та викласти в борщ за 5 хвилин до готовності, а потім кілька хвилин проварити.