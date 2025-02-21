Досвідчені кулінари кажуть, що багато в чому колір борщу залежить від буряка і часу його додавання у страву

Борщ – одна з найулюбленіших українських страв, яку цінують за її насичений аромат і апетитний червоний колір. Однак іноді він може вийти блідим, що розчаровує навіть досвідчених господинь. УНІАН розповість, чому борщ може втрачати колір і як цього уникнути.

Від чого залежить колір борщу

Досвідчені кулінари кажуть, що багато в чому колір борщу залежить від буряка і часу його додавання у страву. Найкраще купувати в магазині салатний буряк (темно-бордового відтінку), а додавати в середині процесу. При цьому після того, як виклали буряк в каструлю, варити борщ потрібно не менше 10-15 хвилин, тоді він встигне дати потрібний колір.

Є й інші хитрощі, які допоможуть зберегти колір буряка:

Разом з буряком варто додати томатну пасту в сковорідку та пасерувати з цибулею і морквою, а потім викладати в борщ. Скропити буряк перед обсмаженням винним або яблучним оцтом. На початку пасерування посипати овочі 1 ч.л лимонної кислоти.

Ще один перевірений метод – карамелізація буряка: під час смаження додайте 1 столову ложку цукру. Це допоможе розкрити тонкий аромат і колір буряка, але закладати його в борщ доведеться в кінці, інакше він пофарбує інші овочі.

Як зберегти колір борщу без обсмаження

Якщо ви не хочете обсмажувати овочі, можна скористатися іншими способами: