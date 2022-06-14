Червневий борщ з молодих овочів. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Особливість цього борщу в тому, що він вариться з городини, якя щойно з'являється на грядках.
Інгредієнти (на 6 порцій):
- буряк молодий (з бадиллям) 4 шт.
- капуста 0,5 качана
- картопля молода 5 шт.
- морква молода 1 пучок
- помідори 4 шт.
- кабачок молодий 0,5 шт.
- цибуля молода 2 шт.
- порей 1 шт.
- корінь петрушки невеликий шматочок
- масло 2 ст. ложки
- зелень (петрушка, кріп, цибуля) 1 пучок
- часник 3-4 зубчики
- сіль, перець за смаком
- сухі трави за смаком та бажанням
- сметана (для подачі) за смаком
Головний секрет – сезонні овочі (фото Depositphotos)
Всі овочі добре вимити. Картоплю, буряк та моркву не чистити, а лише зішкробати з них ножем шкірку. Порізати буряк та половину бадилля шматочками. Картоплю та кабачок нарізати кубиками. Моркву нарізати кружечками. Корінь петрушки залишити як є.
Всі овочі вкинути у воду (приблизно 3-3,5 л) та варити 10 хвилин на середньому вогні.
Порізати кільцями цибулю, помідори бланширувати, зняти шкірку та порізати кубиками. Обсмажити цибулю та помідори на маслі, буквально 2-3 хвилини. Додати сухі трави, якщо використовуєте. Вважайте, вони можуть забити ніжний смак молодої городини.
Нарізати капусту. Додати її та обсмажені овочі в каструлю, посолити та поперчити за смаком. Варити 5-7 хвилин після закипання. Кинути дрібно нарізану зелень та подрібнений часник, вимкнути та дати борщу настоятися 15-20 хвилин. Подавати зі сметаною.
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