Особливість цього борщу в тому, що він вариться з городини, якя щойно з'являється на грядках.

Інгредієнти (на 6 порцій):

буряк молодий (з бадиллям) 4 шт.

капуста 0,5 качана

картопля молода 5 шт.

морква молода 1 пучок

помідори 4 шт.

кабачок молодий 0,5 шт.

цибуля молода 2 шт.

порей 1 шт.

корінь петрушки невеликий шматочок

масло 2 ст. ложки

зелень (петрушка, кріп, цибуля) 1 пучок

часник 3-4 зубчики

сіль, перець за смаком

сухі трави за смаком та бажанням

сметана (для подачі) за смаком

Головний секрет – сезонні овочі (фото Depositphotos)

Всі овочі добре вимити. Картоплю, буряк та моркву не чистити, а лише зішкробати з них ножем шкірку. Порізати буряк та половину бадилля шматочками. Картоплю та кабачок нарізати кубиками. Моркву нарізати кружечками. Корінь петрушки залишити як є.

Всі овочі вкинути у воду (приблизно 3-3,5 л) та варити 10 хвилин на середньому вогні.

Порізати кільцями цибулю, помідори бланширувати, зняти шкірку та порізати кубиками. Обсмажити цибулю та помідори на маслі, буквально 2-3 хвилини. Додати сухі трави, якщо використовуєте. Вважайте, вони можуть забити ніжний смак молодої городини.

Нарізати капусту. Додати її та обсмажені овочі в каструлю, посолити та поперчити за смаком. Варити 5-7 хвилин після закипання. Кинути дрібно нарізану зелень та подрібнений часник, вимкнути та дати борщу настоятися 15-20 хвилин. Подавати зі сметаною.