Голубці давно стали кулінарною класикою, але іноді хочеться урізноманітнити звичну страву. Капустяні завиванці з м’ясом – це сучасний погляд на традиційний рецепт, що вже підкорив мережу. Замість звичних «конвертиків» – апетитні шари з капусти, м’яса та сиру, запечені в томатному соусі. Така подача не лише економить час, а й додає страві виразності й нового смаку.

Інгредієнти:

капуста – 1 шт.;

м’ясний фарш (свинина, яловичина або змішаний) – 400 г;

болгарський перець – 1 шт.;

помідор – 1 шт.;

відварений рис – 100 г;

панірувальні сухарі – 20 г;

яйце – 1 шт.;

сіль;

чорний перець;

моцарела – 150 г;

томатний соус – 200 мл;

огірок свіжий – 1 шт.;

часник – 1 зубчик;

лимонний сік – 10 мл;

оливкова олія;

сіль;

чорний перець;

грецький йогурт – 150 г;

кріп – 10 г;

м’ята – 5 г.

Спосіб приготування:

Спочатку підготуйте капусту: помістіть цілий качан у поліетиленовий пакет, залийте його окропом і щільно зав’яжіть. Через приблизно 20 хвилин листя стане м’яким і легко згинатиметься. Обережно відокремте великі листки, приблизно 10-12 штук, і при потребі зріжте потовщені жилки для зручності, ділиться автор сторінки Аppetizing.tv.

Для начинки у глибокій мисці з’єднайте м’ясний фарш, подрібнені перець і помідор, відварений рис, панірувальні сухарі, яйце, сіль та перець. Масу потрібно добре вимісити до однорідності.

Щоб сформувати завиванці, покладіть кілька листків капусти внахльост. На них викладіть шар м’ясної начинки, посипте тертим сиром моцарела й накрийте зверху ще одним шаром капусти. Потім розріжте заготовку на смужки та складіть кожну з них шарами, загортаючи як листковий пиріжок.

На дно форми для запікання налийте томатний соус, викладіть зверху завиванці та полийте їх залишками соусу. Запікайте страву при температурі 180°C близько пів години. За кілька хвилин до готовності посипте сиром і поверніть у духовку до утворення апетитної золотистої скоринки.