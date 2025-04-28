Черемша – це весняна зелень із характерним часниковим ароматом, що багата на вітаміни та мікроелементи. Вона чудово поєднується з сиром, створюючи насичений смак у запіканках та інших стравах. Варто пам’ятати, що черемша занесена до Червоної книги України, проте ніхто не забороняє вирощувати її для себе та своїх близьких власноруч..

Інгредієнти:

пучок черемші – 1 шт.;

картопля – 500 г;

яйця – 2 шт.;

тертий пармезан або інший твердий сир – 3 ст. л.;

вершки – 150 мл;

сіль та чорний перець за смаком.

Спосіб приготування:

Для приготування цієї запіканки спершу відваріть картоплю до напівготовності, після чого дайте їй трохи охолонути й наріжте тонкими скибочками. Черемшу ретельно промийте та дрібно наріжте. В окремій посудині змішайте вершки з яйцями, додайте сіль, чорний перець і дрібку мускатного горіха – це буде ніжна заливка для запіканки, пише Сookpad.

У змащену форму викладайте інгредієнти шарами: картоплю, черемшу, сир – і так кілька разів, поки не використаєте всі продукти. Зверху рівномірно залийте страву вершковою сумішшю. Запікайте в розігрітій до 180°C духовці приблизно 30-40 хвилин, доки верх не стане золотистим і апетитно рум’яним.

Подавайте запіканку гарячою, доповнивши її легким весняним салатом зі свіжих овочів.