Моногарніри для гриля – ідеальна літня страва. На жаль, зелена цибуля у такій ролі не є дуже популярною. Це несправедливо. Ця страва смачна сама по собі, а ще вона ідеально пасує до м’яса або курки.

Інгредієнти:

зелена цибуля 1 пучок

оливкова олія за смаком

сіль за смаком

лимон 1/2 шт.

перець чорний мелений за смаком

Так само можна приготувати спаржу (фото Depositphotos)



Розігріти гриль до середньої температури. Помити зелену цибулю, відрізати коріння та зів'ялі частини. Краще обирати сорти цибулі з великою зеленою частиною. Дрібненька, ідеальна до салатів, зелена цибуля сюди не пасує.

Змастити зелену цибулю оливковою олією.

Покласти зелену цибулю на попередньо нагрітий гриль та готувати, перевернувши один раз, поки з обох боків не з'являться сліди від гриля, а зелена цибуля не стане м'якою. На це має піти 5-15 хвилин (залежно від гриля).

Зняти з вогню, посолити та поперчіть до смаку. Збризнути цибулю лимонним соком.