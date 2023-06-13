Смажена зелена цибуля на грилі. Рецепт дняДарина Цвях, 0
Моногарніри для гриля – ідеальна літня страва. На жаль, зелена цибуля у такій ролі не є дуже популярною. Це несправедливо. Ця страва смачна сама по собі, а ще вона ідеально пасує до м’яса або курки.
Інгредієнти:
- зелена цибуля 1 пучок
- оливкова олія за смаком
- сіль за смаком
- лимон 1/2 шт.
- перець чорний мелений за смаком
Так само можна приготувати спаржу (фото Depositphotos)
Розігріти гриль до середньої температури. Помити зелену цибулю, відрізати коріння та зів'ялі частини. Краще обирати сорти цибулі з великою зеленою частиною. Дрібненька, ідеальна до салатів, зелена цибуля сюди не пасує.
Змастити зелену цибулю оливковою олією.
Покласти зелену цибулю на попередньо нагрітий гриль та готувати, перевернувши один раз, поки з обох боків не з'являться сліди від гриля, а зелена цибуля не стане м'якою. На це має піти 5-15 хвилин (залежно від гриля).
Зняти з вогню, посолити та поперчіть до смаку. Збризнути цибулю лимонним соком.