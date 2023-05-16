Якщо готувати шашлик один-два рази на місяць і не переїдати, то шкоди не буде

Нас лякають зайвими калоріями, канцерогенним димом, розладом шлунка, важким похміллям тощо, а ми все одно з приходом весни, тепла час від часу виїжджаємо на природу або просто на подвір’ї розпалюємо вогонь і готуємо шашлик, ковбаски, овочі тощо. Такий відпочинок – це наша віддушина, коли одночасно поєднуються приємне і смачне.

Співзасновниця школи здорового харчування Nodiet, нутриціологиня Ольга Дорош каже, що шашлик – це непогана справа. І якщо його правильно готувати один-два рази на місяць, то особливої шкоди для організму не буде. І ділиться з читачами ZAXID.NER порадами, як зробити шашлик смачним і отримати максимум задоволення від відпочинку на природі.

П'ять порад, які допоможуть отримати від пікніка з шашликом максимум задоволення

1. Якщо ви плануєте шашлик на обід, обов’язково поснідайте. Це допоможе контролювати апетит та не переїсти в процесі приготування.

2. Найкорисніший шашлик – той, який правильно приготований. Що жирніше м’ясо, то засмагліша в нього скоринка. Саме у ній основна шкода, бо там утворюються канцерогенні речовини, які не йдуть на користь організму. Тому оберіть нежирне м’ясо, філе птиці, рибу тощо.

3. Не використовуйте олію, мед, майонез. Вони додають зайвих калорій та сприяють утворенню шкідливих речовин під час приготування на вогні.

4. На гарнір обирайте картоплю чи шматок цільнозернового хліба.

5. Їжте шашлик з великою кількістю свіжих овочів та зелені. Також на грилі можна приготувати овочі, які завдяки клітковині регулюють процеси травлення. Для цього чудово підійдуть кабачки, перець, баклажани, помідори, гриби, броколі тощо.

Дрова для шашлика

Аби приготувати жар для шашлика, слід правильно підібрати дрова. Підійде деревина листяних порід, можна додати дрова зі зрізаної вишні, сливи, яблуні, але у жодному разі не можна використовувати деревину хвойних дерев, бо вона виділяє канцерогенні речовини. Не можна класти у багаття пофарбоване дерево, картон, папір. М’ясо треба готувати не на вогні, а на жарі, що утворився після спалювання дров. Ідеально приготований той шашлик, який є м’яким і не має жодної обвуглевої чи спаленої скоринки.

З чим подавати шашлик?

Нутріціологиня Ольга Дорош каже, що можна використовувати кетчуп, гірчицю, інші соуси, але питання у тому, як від них зросте жирність та калорійність їжі. Тому радить краще самому зробити соуси на основі зелені, помідорів або обирати аджику, гірчицю, хрін чи томатні соуси з низьким вмістом цукру.

Чим краще запивати?

«Водою. Найкраще пити несолодкі напої. Якщо говоримо про алкоголь, то пам’ятаймо, що безпечної дози не існує. Максимальна умовно безпечна кількість згідно з рекомендаціями Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб США, це максимум 300 мл вина, 90 мл горілки чи коняку, 660 мл 5% пива. Після вживання алкоголю варто пити більше несолодкої води», – каже Ольга Дорош.

Як правильно замаринувати м'ясо?

Перед термічною обробкою м’яса його обов’язково треба замаринувати. Рецептів маринадів є дуже багато, це залежить від смаків людей. Але що простіший маринад, то смачнішими виходять шашлики. Нині поділимося з вами двома рецептами маринаду і двома рецептами домашнього доволі простого, але смачного і корисного соусу до м’яса.

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Маринад з травами хмелі-сунелі

Інгредієнти:

м’ясо – 1-1,5 кг;

вода – 1 л;

сіль – 2 ст. л;

цукор – 1 ст. л;

трави хмелі-сунелі – 1 ст. л;

за бажанням можна додати лавровий лист, перець горошком.



Спосіб приготування:

Воду закип’ятити, розвести у ній сіль, цукор, додати трави і охолодити. М’ясо нарізати великими шматками і залити холодним маринадом. Шматки м’яса повинні бути повністю занурені. Маринувати слід 12-15 годин, тоді м’ясо виходить дуже ніжне. У теплу пору року м’ясо в маринаді варто тримати у холодильнику, а за 2-3 години до приготування – при кімнатній температурі.

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Маринад з ківі

Інгредієнти:

м'ясо (будь-яке) – 1 кг;

цибуля – 3-4 великі цибулини;

ківі – 1 шт.;

мінеральна вода з газом – 1 склянка;

сіль, спеції за смаком.



Спосіб приготування:

М’ясо порізати на великі шматки і змішати з нарізаною кільцями цибулею і спеціями, а тоді залити мінеральною водою так, щоб всі шматки були покриті водою і поставити у холодильник на 10-12 годин.

Ківі збити у блендері до стану кашки або нарізати невеликими кубиками і додати до м’яса: в яловичину – за 1,5 год. до приготування, баранину – за 40 хвилин, свинину – за 20 хвилин.

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Соус до шашлика зі свинини з помідорами

Інгредієнти:

часник – 2-3 зубчики;

помідор – один великий стиглий або два менші;

оливкова олія – 1 ст.л.;

сіль, перець – за смаком.



Спосіб приготування:

Помідори помити, порізати на четвертинки і покласти в блендер. Додати оливкову олію, вичавити часник. Посолити, поперчити і збити до однорідної маси.

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Соус до шашлика з курки

Інгредієнти:

огірок – 1 шт.;

натуральний йогурт – 125 мл;

сік лимона – 1/4 лимона;

кілька гілочок м'яти або кропу;

сіль за смаком.



Спосіб приготування:

Огірок почистити (домашній можна зі шкіркою) і натерти на тертці. Зелень помити і дрібно порубати. Йогурт змішати з огірком, м'ятою чи кропом, сіллю і соком лимона.

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