Вміння готувати їжу та на відкритому вогні – річ корисна навіть для мешканців великих міст. Особлиово у теплу пору року. Тож варто поновити або ж і освоїти навички, відомі у кулінарії з давніх-давен.

Щоб приготувати смачні страви в казані необхідно дотримуватися усього лише кількох правил.

Більшість страв готується в розігрітому казані.

Перед приготуванням страв казан необхідно підготувати. Майстри кулінарії, виходячи з особистого досвіду і переваг, використовують один із двох способів:

холодний казан змащують олією або салом та ставлять на вогонь, після чого починають додавати продукти для обсмажування.

в розігрітий казан додають олію або сало, розжарюють отриману масу і в ній обсмажують продукти.

При приготуванні м'яса важливо обсмажувати його в невеликих кількостях і на розпеченому казані (на великому вогні) для того, щоб кожен шматочок вкрився скоринкою. Така скоринка не дозволяє соку вийти з м'яса і робить шматочки соковитими.

Унікальні властивості чавуну дозволяють використовувати його як «пароварку». Якщо розігрітий казан щільно накрити кришкою, то гаряче повітря буде прогрівати їжу з усіх боків одночасно – адже чавунні стінки добре і довго тримають тепло.

Пропонуємо кілька рецептів з простих продуктів.

Картопля зі шпондером

Інгредієнти (на 2 л.):

картопля 5 шт.

шпондер 250 гр.

ребра (копчені) 350-400 гр.

цибуля 3 шт.

спеції (сіль, перець)

Усі ці продукти, крім того, що є смачними та поживними, вони ще й мають великий термін придатності.

Розділити ребра, нарізати шпондер скибочками. Скласти у казанок шарами. Першим шаром – шпондер. Другим шаром – нарізана кружальцями картопля. Кожен шар картоплі не забувати солити та перчити. Третій шар – цибуля, нарізана кільцями. Четвертий шар – копчені ребра.

І так заповнити казанок до кінця. Останнім шаром має бути картопля.

Казанок щільно накрити листям капусти, а замість покришки можна використати дерен (викопаний шар землі разом з травою. Якщо ви переживаєте, щоб земля не потрапила до страви, то перед тим, як накривати її листям капусти, потрібно щільно затягнути казанок подвійним шаром фольги.

Поставити на вугілля, що тліє (воно має оточити казанок з усіх боків) та залишити тушкуватися 40-45 хвилин.

Неправильний лагман

Звичайно, це не класичний лагман. Проте теж має право на існування.



Інгредієнти (на 5 л.):

яловичина 600 гр.

цибуля 2 шт.

морква 2 шт.

перець болгарський 1-2 шт.

томатна паста 2 ст. л.

часник 5-6 зубчиків

спеції (які є: зіра, сіль, перець мелений чорний, коріандр, хмелі сунелі тощо)

картопля 5-6 шт,

зелень (кріп, петрушка, селера, кінза, зелена цибуля - часник.) 4 пучки макарони 1 упакування (або 2-3 пачки локшини швидкого приготування)

М'ясо нарізати невеликими кубиками приблизно 1,5х1,5 см. Казан розігріти, налити невелику кількість олії. Попередньо в розігрітий казан можна кинути і обсмажити шматочок сала або шпондера. Покласти м'ясо. Перемішати.

Цибулю і моркву нарізати дрібними кубиками. Цибулю та моркву покласти до м'яса, тушкувати.

Болгарський перець теж нарізати кубиками (можна консервований). Протушкувати.

2 столові ложки томатної пасти розвести з невеликою кількістю води, додати часник (його можна порізати або пропустити через прес). Перемішати, додати в казан. Додати спеції. Але не солити!

Картоплю порізати кубиками, додати в казан. Обсмажити 5 хвилин. Залити водою. Як закипить – посолити за смаком.

Коли картопля буде готова, кинути у казан нашатковану зелень. Зняти з вогню. Дати настоятися 10 хвилин. Викласти у тарілки відварені макарони або локшину швидкого приготування. Залити лагманом.

Дуже-дуже ліниві голубці

Інгредієнти (на 5 л.):

фарш м'ясний 700 гр.

спеції (сіль та перець)

зелень (петрушки й кропу)

цибуля (одна у фарш + одна в капусту) 2 шт.

морква 2 шт.

капуста білокачанна 1 качан

яйце 1 шт.

часник 2-3 зубчики

соус (змішати за смаком кетчуп (томатна паста) та сметану або вершки) 200 мл.

Капусту нашаткувати, цибулю нарізати півкільцями, зелень подрібнити, моркву натерти. Всі протушкувати до напівготовності, в кінці додати зелень та перемішати.

Фарш перемішати з цибулею, часником та яйцем, посолити, поперчити. Зробити з нього кульки.

Приготувати соус.

Тепер в казанок викласти шарами: капуста, кульки з фаршу, знову капуста, вона має бути останнім шаром. Все залити соусом. Накрити та тушкувати 30-40 хвилин на повільному вогні.

Бограч

Інгредієнти (на великий казан):

сало сире 200 гр.

копчене сало 100 гр.

свинина (шия, шинка, ребра), яке є 1 кг.

м'ясо куряче різне 0,5 кг.

різні копченості (ковбаса різних видів, шпондер, мисливські ковбаски) 0,5-0,7 кг.

картопля 0,5 кг.

помідори 1 кг.

перець солодкий 0,5 кг.

перець гіркий гострий 1 шт.

цибуля 2 шт.

морква 1 шт.

часник 1 голівка

зелень петрушки та кропу

сіль, перець, приправи (лавровий лист, духмяний перець, паприка солодка мелена)



У цій страві інгредієнти можна змішувати, замінювати, додавати ті, що є. У розігрітому казані розтопити порізане сало, сире та копчене. Коли воно добре стопиться, додати часник цілими зубцями, порізану цибулю, потерту моркву. Як все протушкується, додати все м'ясо, яке потрібно, добре протушкувати та постійно помішувати.

Додати порізані помідори, а також порізаний соломкою перець. Ця вся суміш м'яса, помідорів і перцю має добре проготуватись. Взагалі-то на сильному вогні це тушиться дуже швидко, приблизно 10 хв. Додати порізані копченості, тоді додати картоплю і долити води. Вода має тільки покрити все густе, не більше. Тушкувати до готовності.

Гречана каша з тушонкою

Інгредієнти (на 2 л.):

тушонка з яловичини 340 гр. (1 банка)

гречана крупа 1 скл.

морква 1 шт.

цибуля 1 шт,

сіль за смаком

Крупу змочити, краще на ніч. Цибулю нарізати півкільцями, моркву — соломкоюсоломкою. У казані розтопити жир, зібраний з тушонки та обсмажити на ньому цибулю до золотистого кольору.

Додати м'ясо. Перемішати. Додати гречку. Залити 2 склянками води (краще окропу). Готувати під покришкою до готовності гречки.

Вівсянка зі згущеним молоком та родзинками

Інгредієнти (на 1 л.):

вівсяні пластівці 200 гр.

молоко або вода 500 мл.

дрібка солі

родзинки жменя

згущене молоко 3-5 ст. л.

Замочити пластівці (краще звечора). Помити родзинки та додати їх до вівсянки. Додати згущене молоко. Проварити на вогні разом із родзинками (можна замінити на цукати чи фрукти).

Цей рецепт добрий ще й тим, що якщо немає вогню, вівсянку, можна обійтися без варки.

Фото Wideopeneats та Оutdoorlife