Таку ковбасу як правило не ріжуть на стіл. Після короткотривалого відварювання її додають до супів (наприклад до журека), запікають або обсмажують, готують на грилі. Пропонуємо приготувати її на Великодні свята, щоб урізноманітнити своє меню. Адже таку ковбасу можна щодня готувати по-різному. Даємо пропорції на велику кількість готової ковбаси, адже вона прекрасно почуває себе в морозилці.

Інгредієнти:

телятина 1,5 кг

м'ясо птиці 1,5 кг

жирна свинина 2 кг

вода або бульйон 250-500 мл

сіль 100 г

майоран 1 ч.л.

чорний перець 1 ст. л.

часник 8 зубчиків

чебрець 1 ст. л.

мелений кмин 1/2 ч. л.

тонкі свинячі кишки 7-8 м

Таку ковбасу можна смажити, запікати чи готувати на грилі (фото Kuchnia)

М'ясо розділити на дві частини. Телятину пропустити 2-3 рази через дрібне сито м'ясорубки разом з усіма спеціями і часником. Птицю та свинину пропустити через м'ясорубку з великими отворами. Добре вимішати телятину, час від часу додаючи охолоджену воду або бульйон. Коли маса стане однорідною, додати птицю та свинину. Ретельно перемішати, додати спеції за необхідності.

На м'ясорубку поставити насадку для ковбас, злегка обмазати її жиром. Натягнути вимочені у воді та промиті кишки. Покласти начинку в м'ясорубку та зробити ковбаски.

Покласти ковбасу в киплячу воду і тримати її там приблизно 10 хвилин (не кип'ятити!). Бульйон від такої ковбаски ідеально пасує до журека. Якщо не плануєте готувати журек відразу, заморозьте бульон, а ми тим часом пошукаємо хороший рецепт.