Чи складно приготувати ковбасу до Великодня у домашніх умовах? Зовсім ні.

Інгредієнти:

свинина та яловичина у довільних пропорціях, найкраще 70х30 1,5 кг.

кишки приблизно 125 гр.

сало 300 гр.

сіль, перець чорний та червоний, паприка, сушений часник на свій смак

часник 10-12 зубчиків.

Ковбаса виходить дуже смачною, головне не забути про сало (фото Depositphotos)

Свинину краще брати жирну, якщо ви використовуєте переважно яловичину, то варто збільшити кількість сала, бо ковбаса вийде сухою.

М’ясо помити, зрізати жили та плівки, нарізати. Сало нарізати. Все пропустити разом з почищеним часником крізь м’ясорубку.

Додати до фаршу спеції, добре перемішати поставити у холодильник на 1-2 години, а ще краще – на ніч.

Промити свину кишку, навіть якщо ви купуєте уже готову, промиту та запаковану (саме так краще зробити, щоб менше мордуватись). Натягнути її на спеціальну насадку для м’ясорубки чи комбайна для створення ковбаси, зав’язати кінець, що звисає та проколоти голкою.

Набити кишку фаршем, але не дуже щільно, бо трісне. Краще ділити ковбасу на відрізки, якщо вона буде довгою, з нею важче працювати.

Якщо у вас немає спеціальної насадки, можна обрізати пластикову пляшку, зробивши з неї конус, та натягнути кишку на горло. Допомогти собі запихати фарш можна ложкою або навіть макогоном.

Якщо немає спеціальної насадки, можна використати пластикову пляшку (фото з аріхву)

Вільні кінці кишок зав'язати змоченою у воді ниткою. Залишити у теплі на 20-30 хвилин. Запікати у духовці при 180 ° протягом 30-40 хвилин.